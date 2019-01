Skladatel, který zasáhl generace. Hudební nakladatelství Českého rozhlasu pořádá koncert písní Karla Svobody

Tři oříšky pro Popelku, Noc na Karlštejně, Včelka Mája, Jak se budí princezny, Cirkus Humberto nebo Létající Čestmír – to je jen malý výběr filmů a seriálů, k nimž složil hudbu zesnulý skladatel Karel Svoboda, který by před necelým měsícem oslavil osmdesát let. Melodie z těchto snímků zazní druhou lednovou sobotu v domě u Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí.

