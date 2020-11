Na Štědrý den se rozezní pařížská katedrála Notre-Dame. Vánoční koncert bude první akcí od požáru

Pod taktovkou dirigenta Henriho Chaleta vystoupí 20 členů pěveckého sboru v doprovodu přenosných varhan a sólistů Julie Fuchsové (soprán) a Gautiera Capuçona (violoncello).

Katedrála vyhořela 15. dubna 2019. Od té doby arcibiskup v pařížském svatostánku slavil jen jednu malou mši pro kněze a uspořádal jedno komorní setkání o Velikonocích.

After the Notre Dame fire of 2019, a team of architects & engineers must design a way to stabilize the famous cathedral's buttresses before its roof & entire structure collapses.



