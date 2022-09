Zpěvačka Tichá: Po posledním albu jsem se dlouho bála, že už nenapíšu nic, protože nastalo tvůrčí ticho

Její písně píše život a tak si nedává žádná ultimáta, kdy by měla vydat nové album. Zpěvačka Kateřina Marie Tichá ale spojila síly s kapelou zesnulého Davida Stypky a chystají nejen novou desku, ale ve čtvrtek vystoupí společně i v Praze. Praha 14:52 29. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvačka Kateřina Marie Tichá ale spojila síly s kapelou zesnulého Davida Stypky Bandjeez | Foto: Tomáš Krist / Mf Dnes + Lidové noviny | Zdroj: Profimedia

Cítíte se více Kateřinou Marií Tichou, nebo Kateřinou Tichou?

Nedávno měla zrovna svátek Marie, tak mi pár lidí popřálo k svátku. Občas slyším i na Marii, ale v občanském průkazu Marii nemám. Když mi bylo šestnáct, tak jsem hledala své uzemnění a kořeny. Marie byly moje prababičky, které pro mne byly jediné spojnice s hudbou.

Vaše léto bylo velmi pestré. Co všechno jste z hudebního pohledu stihla?

Celé léto jsme vlastně koncertovali. Hodně mě překvapilo, když jsme s kapelou přijeli na koncert a byly tam tři tisíce lidí. Tak hodně fanoušků na nás zatím nikdy nechodilo. Mám ale ráda i atmosféru malých koncertů. V Karlových Varech jsem navíc odehrála koncert se symfonickým orchestrem, na kterém jsme zpívali písně Davida Stypky.

Jak se spolupracuje s orchestrem?

Když za vámi stojí třicet hudebníků, tak je to velmi intenzivní zážitek. Líbí se mi ta absolutní propojenost. Když se hodně lidí spojí pro jednu věc, tak to dokáže vytvořit krásnou energii – nejen na pódiu, ale i pod ním. Mám ráda, když jsou se mnou na pódiu zkušení hudebníci. Něco podobného jsem zažívala, i když jsem s bývalou kapelou Davida Stypky Bandjeez předskakovala skupině Jelen v O2 universum. Ale je pravda, že je to trochu jiné, když fanoušci přijdou přímo na náš koncert, než když dělám předskokanku.

Právě s Bandjeez vás čeká koncert v Lucerna Music Baru.

Ano, je to náš největší chystaný společný koncert. Ale stále pro mě bude velmi intimní, protože ten prostor není úplně velký. Už jsem tam párkrát zpívala s jinými hudebními tělesy. Vždy to byla klubová atmosféra, ale zároveň to byl velký koncert. V Praze jsme s Bandjeez hráli asi jenom dvakrát, takže i to je pro mne důležitá věc.

Ještě než se dostanu k vaší připravované nové desce, tak bych rád zmínil i album Sami, které vyšlo v roce 2020. Poslouchám ho velmi intenzivně, ale stále jsem se v něm za tak dlouho dobu ještě nevyznal. O čem je?

Na té desce jsou písně, které jsem složila za pět let. Chápu vás, že se v ní nevyznáte. Je toho tam opravdu hodně. Láska, nadšení, intenzivní sblížení. Ale například i naštvanost. Za těch pět let jsem prožila opravdu hodně věcí a byly to roky plné změn a hledání, kdy jsem řešila, jestli chci být sama, nebo v partnerském vztahu.

Přemýšlela jsem tedy i nad tím, jak moc mám nechat věci plynout, nebo je naopak zastavovat. Deska Sami je hodně osobní. Není tam tedy to, co lidský mozek chce – mít všechno zařazené do přesně pojmenovaných šuplíčků. Je to tak podle vás dobře, nebo špatně?

Každý si tam najde to své...

Ano, to je správně, že to říkáte. To se mi na tom opravdu moc líbí. Všichni jsme velký chodící paradox, ale moc o tom vlastně nemluvíme. Raději máme každého někde zařazeného – tenhle je romantický, tenhle éterický a tak dále. Ale každý v sobě máme i jiné stránky. Ale v mém případě je například nedávám moc najevo, například i kvůli médiím. Ve finále je můj mozek pořádná divočina.

Pojďme ale do současnosti, teď píšete novou desku. Bude také plná emocí?

Po albu Sami jsem se dlouho bála, že už nenapíšu nic, protože po vydání nastalo tvůrčí ticho. Tak jsem psala nějaké básničky a krátké texty, ale neměla jsem hluboký pocit, že musím napsat píseň. Říkala jsem si, jestli vůbec budu chtít ještě někdy napsat nové album, protože bych potřebovala dvanáct písní – a to je obrovský příběh a ten jsem neměla. Jak to ale tak v životě bývá, příběh se poskládal sám. A v červnu jsem napsala osm nových písní. Ale příběhy se nestaly v červnu, vznikaly poslední tři roky. Otevřela jsem ty mé takříkajíc tvůrčí šuplíky a lovila jsem.

Je tam nějaký příběh, o kterém byste už teď – před vydáním desky – mohla mluvit?

Je tam zaznamenané moje spojení s kapelou Bandjeezd. Je tam píseň, která se jmenuje Nový dům a pro mě má několik významů. Psala jsem ji v období, kdy zemřel David Stypka a já si říkala, že nic na světě není jisté, a měla jsem potřebu si tam nahoru zavolat o nějakou ochranu. A tak jsme si s Bandjeez začali stavět pomyslný nový dům. Zjistila jsem, že některé životní okamžiky prožívám opravdu velmi emociálně, ale i fyzicky. A právě píseň je pro mě bezpečný způsob, jak to všechno ze sebe dostat ven a jak se regulovat a uzemnit.

Takže s Bandjeez stavíte i novou desku?

Ano, je to tak. Mám i nepsanou dohodu s hudebnice Terezou Balonovou, že mi pomáhá s hudbou a já jí pomáhám s texty. Takže nejdříve dám dohromady celou píseň a pak ji vypustím mezi kluky z kapely a ti už si s ní pohrají. Doufám, že deska vyjde na jaře.