Je nádhera to žít, stojí to za všechny útrapy, říká Tichá, nejlepší sólová interpretka letošních Andělů

Kateřina Marie Tichá pokračuje v tradici silných písničkářek. Ze sobotního předávání hudebních cen Anděl si odnáší sošku pro nejlepší sólovou interpretku za desku Plamen, kterou vydala společně s kapelou Bandjeez. Její silný hlas se v ní mísí s niterností a křehkostí. „Je to závazek dělat to dál tak, jak to děláme, jak tomu věříme a jak to cítíme," řekla pro Radiožurnál čerstvá držitelka ceny. Rozhovor Praha 11:02 6. dubna 2025

Je na vás vidět, že máte obrovskou radost.

Mám, já mám velkou radost. Vím, že to říká každý a že to je trapné, ale já jsem si to fakt nemyslela, protože ty druhé dvě ženy, co byly nominované, jsou fakt fantastické. Říkala jsem si, že to je úplně takové házení kostkou, kdo to dostane.

Když jsme spolu natáčeli rozhovor o vaší desce Plamen, říkala jste mi, že jste se bála, jestli vůbec vyjde, protože přišlo tvůrčí ticho. Teď jste ráda, že deska vůbec vyšla.

Jsem strašně ráda a vedla k tomu samozřejmě určitá cesta, ale stálo to za ni.

A ne jenom kvůli této ceně, i když je samozřejmě krásná, ale čeká nás poslední koncert vyprodaného turné, 20 koncertů, úplně full, natřískaný sály. To je taková nádhera to žít, že to stojí za všechny útrapy okolo.

Je ta soška pro vás a vaši následující kariéru, třeba pro vydávání nových desek, teď hnacím motorem?

Určitě je to závazek, že to musíme dělat dál tak, jak to děláme, jak tomu věříme a jak to cítíme. Neznamená to, že budeme tvořit desky pro Anděly, to je jenom takový nádherný bonus.

Je to třešnička na dortu.

Ano, přesně tak.

Když si vezmeme, s kým jste na té desce spolupracovala: Tereza Balonová, skupina Bandjeez…

A Ondra Turták - ODD, producent. Máme tam spoustu hostů, třeba Michala Mihoka na akordeon.

Terka Balonová, pro mě hodně důležitá část tvůrčího procesu, ta tady taky někde je a už se nemůžu dočkat, až ji obejmu, protože minulý rok jsem ji tady objímala u jejího objevu roku, který získala. Takže, je to nádhera.

A teď už vás čeká koncert v O2 Universum.

O2 Universum, 29. listopadu. Začíná se to blížit. Těšíme se extrémně. A uvidíme, co dál. Je to teď nějaké takové rozjeté.