Kbely, hrajem! Rozhlas připomněl sté výročí kousek od místa, kde u nás začalo pravidelné vysílání

Když se řekne rádio, co se vám vybaví? „Stará dobrá doba, ale nemyslím to špatně, myslím to v dobrém, v objevování nových interpretů. Vidím to z té hudební stránky. Pak se mi vybaví Jára Cimrman a tyhle klasiky,“ odpovídá zpěvačka Lenny.

Koncert byl pro ni vrcholem letošní festivalové sezony. „Ta letní sezona by na můj vkus mohla být ještě víc nabitá. Jsem příznivcem častějšího hraní. A musím říct, že letos jsem měla víc volna, než bych chtěla,“ doplňuje. Na Lenny hudebně navázal Adam Mišík nebo skupina Portless.

S Kbely je spojené první pravidelné rozhlasové vysílání tehdejší společnosti Radiojournal na našem území. Nechyběla proto ukázka historických i nejnovějších rozhlasových přijímačů. „Nostalgie, retro,“ hodnotí jedna z návštěvnic, paní Alice. A pan Jiří dodává: „Když do toho pustím signál odjinud, tak to hrozně hezky hraje. Používám to jako zesilovač.“

Na akci do pražských Kbel dorazilo zhruba pět tisíc fanoušků. Sto let rozhlasového vysílání si mohou lidé připomenout ještě na speciální výstavě v Národním technickém muzeu na Letné.