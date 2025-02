‚Hymna pro Slavii? To by mi nedávalo smysl.‘ Rohony se inspiruje sportovci, rád by si popovídal s Rosickým

Fotbal, hokej, šipky či zápasy MMA. Adam Rohony patří na tuzemské scéně mezi aktuálně nejposlouchanější interprety a proniká i do jinak poměrně konzervativního sportovního prostředí. Jak moc mu změnila život sparťanská hymna, co mu dělá největší radost a proč rád boří zažité mýty? „Nebojím se, že by mi to poškodilo jméno. Jdu do toho, protože to mám rád a je mi to sympatické,“ vysvětluje šestadvacetiletý raper v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 7:40 5. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Adame, minulý týden jsi oficiálně pokřtil své nové albu, HOOOTS. Jak dlouho jsi na něm pracoval a v čem je odlišné od těch předchozích?

Pracoval jsem na něm od loňského března. Impulz vznikl z výletu s mým otcem a bratrem, když jsme jeli do Chicaga na hokej, protože táta miluje Chicago Blackhawks. Splnil se mu sen a ve mně to vyvolalo hroznou radost, že jsme tam byli spolu sami. Po rozvodu, když se rodiče rozešli, tak jsme nikde nebyli a znova se pak ve mně spustila kreativita, kterou jsem vypsal do předchozího alba Superfly.

Pak se to celé rozsypalo, protože jsme měli každý víkend dva festivaly a drajv se vytratil. Začalo se to hýbat znovu, až když jsem si poranil krk, hodil jsem se do klidu, vše se zpomalilo a pokračoval jsem v práci na albu. Nebyl jsem v úplně dobrém rozpoložení, protože jsem měl zlomené obratle a ve výsledku je to album víc smutnější než veselejší, jak mělo být původně.

Adam Rohony Narodil se ve Stařči u Třebíče, v mládí hrál fotbal, později vystudoval grafický design na Ostravské univerzitě. Do světa hudby vstoupil výrazněji v roce 2019. V roce 2024 napsal klubovou hymnu Letná pro AC Sparta Praha.

Do širšího povědomí veřejnosti ses ale dostal loni i díky spolupráci s pražskou Spartou. Jak to vzniklo?

Oslovili mě, chtěli se přiblížit mladším fanouškům a přišli s tímhle nápadem. Já to kvitoval, protože jsem si vždycky přál dělat hymnu. Vzniklo z toho to, co vzniklo.

Proč oslovili zrovna tebe? Muzikantů je přece v Česku docela dost...

Byl tam impulz od Maneneho (DJ, který s Rohonym na písni Letná spolupracoval – pozn. red.), protože jsem se hlásil k Ladislavu Krejčímu a Tomášovi Rosickému. Bylo vidět, že ke Spartě inklinuji.

Napsal bys hymnu i pro Slavii, kdyby tě oslovila jako první?

To by pro mě nedávalo smysl. I když nejsem zarytý sparťan, co to má odmalička, ale moje srdce má nejblíž stejně ke Spartě.

Myslíš, že je to pro fotbalové nebo obecně sportovní kluby cesta, jak se přiblížit fanouškům, které chtějí dostat na stadiony?

Myslím, je to jedna z cest. Mohou to ale být i dokumenty nebo videotvorba. V dnešní době se přiblížit mladé generaci je celkem jednoduché, protože těch prostředků je dost. Hudební spolupráce je jedna z variant.

Cítil jsi, že se od té doby zvýšil zájem o tvoji osobu?

Byl to obrovský zájem hlavně v tom, že mě poznávaly děti. To se mi dřív nestávalo, protože moje hudba byla hodně sprostá a taková svéráznější. Ta hymna se dostala i mimo fandící spektrum Sparty, že to mají rády děti ze školky, ze školy. Když jsem byl u mé osmileté sestry na vánočním večírku ve škole, tak jsem se tam nezastavil, protože všechny děti na mě naběhly. Je to ale pěkné, protože je tam ta čistá radost a jsem za to rád. Poznávají mě ale i starší, zastaví se a chtějí fotku. To jsem nikdy nezažil. Ten záběr, který Letná udělala, byl obrovský.

Za pět dní milion Přes jeden milion přehrání. Právě tolikrát si posluchači napříč streamovacími platformami přehráli hit Letná, který společně vytvořili Rohony a Manene ve spolupráci s klubem. Zdroj AC Sparta Praha.

Ty se ale pravidelně objevuješ na galavečerech Oktagonu, ve fotbalové talkshow Tiki-Taka a zaznamenal jsem tě taky na videu z hokejové extraligy s Filipem Přikrylem v Motoru České Budějovice. Jak si vysvětluješ, že se objevuješ takřka ve všech nejsledovanějších sportech v Česku?

Je to asi proto, že přicházím z rapového prostředí a jsem daleko otevřenější pro tyhle věci. Jsem nakloněnější než interpreti, co jsou na scéně. Nebojím se jít někam, kde to je mimo rapovou bublinu.

⚽️ TIKI-TAKA je zpátky! A sestava? Špičková. 👍 Dorazili hokejový mistr světa Radko Gudas, raper Adam Rohony, jeden z nej střelců Eura Ivan Schranz, kouč František Straka a novinář a skaut Honza Podroužek. Začínáme ve 20:00 na O2 TV Sport. 📺 #tikitaka pic.twitter.com/IlDb2NGwCO — O2 TV Sport (@O2TVSportCZ) July 22, 2024

Ale je to asi hlavně proto, že máš k fotbalu blízko, že?

Ano, ale to má i spousta jiných raperů a nikde nebyli. Já se nebojím, že by mi to poškodilo jméno. Jdu do toho, protože to mám rád a je mi to sympatické.

Raper Adam Rohony | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Přineslo ti spojení se Spartou i negativní reakce?

Samozřejmě jsem zažil to, jak dokáže být fotbalové prostředí tvrdé a nekompromisní. Že mě berou jako soupeře, když fandí jinému klubu, i když je to někdy nevhodné. Ta písnička se stala fenoménem i mimo klubovou záležitost. Poznal jsem, jak je fotbalové prostředí fanatické a jak lidi dokážou být zlí, i když to tak třeba nemyslí.

Vlastní cestou

Tobě se podařilo propojit fotbal a rap. Je tohle podle tebe cesta, jak bořit hranice mezi předsudky? Mám na mysli to, že fotbal si veřejnost spojuje s chuligány, rasisty…

Já jsem rád, že jsem ten průkopník, ale ten náraz je těžký. To obrovské množství fanoušků, co mi to dalo, má i daň, protože fanoušek mé hudby se v tom dost vyčlení, když třeba fandí jinému klubu.

Všiml jsem si, že jsi v prosinci na konci roku navštívil ve Španělsku bývalého sparťanského kapitána Ladislava Krejčího v jeho novém působišti v Gironě. Tam tě pozval on?

To ne, to vzniklo díky Nova Sportu, kde vysílají španělskou ligu. La Liga zve lidi z různých koutů světa na zápas a já byl vybraný za Česko. Tím, že to byla Girona, tak jim dávalo smysl, abych za Láďou jel právě já. Byl jsem rád, protože jsme si po dlouhé době pokecali normálně. Předtím jsme se vždy potkali jen na nějaké sparťanské akci nebo na Manenem, ale teď mě vzal do tréninkového centra a ukázal mi to tam. Bral jsem to ale tak, že tam jedu za kamarádem. Oni mě tam nejdřív nechtěli pustit, protože nevěděli, že jsme kamarádi, ale on si mě zavolal. Berou ho v Gironě jako velkou osobnost, takže koukali, co se děje. Byli jsme se pak podívat na Real Madrid, byl jsem rád, že jsem viděl trenéra Carla Ancelottiho, to je takový mazák. Kylian Mbappé a ostatní, to mě tolik nebralo. Byl jsem rád, že si navzájem fandíme s Láďou a že jsem tam mohl jet.

Inspirace a vzory

Connor Bedard, Toni Kroos, Van Gerwen, Lindsey Vonnová, to je jen pár jmen vrcholových sportovců, ale i názvy tvých tracků. Jak moc sport ovlivňuje tvoji tvorbu?

Jsou to nějaké malé věci. U Toniho Kroose jsem kromě fotbalových schopností obdivoval, že měl celou kariéru jedny kopačky, to mi přišlo hrozně elegantní. Michael Van Gerwen je zase můj oblíbený šipkař, no a Lindsey Vonnová... když jsem chodil za našima do hospody, táta měl sportbar, tak jsme koukali na sjezd a já si tuhle mistryni zapamatoval. Connor Bedard? To prostě nechápu, jak takhle mladý kluk dokazuje, že je takový kouzelník. Navíc je to hráč Chicaga Blackhawks.

Kdo byl tvůj fotbalový vzor?

Tomáš Rosický, to byl vždycky můj vzor.

Poslední zápas Tomáše Rosického | Zdroj: TR10/Vlastimil Vacek

Tak to bylo asi fajn se s ním potkat při oslavách titulu, ne?

Škoda že to bylo ve špatný moment. On mě nepustil do kabiny, v té době ještě nevěděl, že jsem tu hymnu nazpíval já. Tak mě Láďa Krejčí vzal za ruku a přitáhl mě tam. S Tomášem Rosickým jsem se pak potkal ještě na večírku Sparty, bylo tam ale rušno. Přál bych si mu říct, jak ho mám odmalička rád, ale nebyl na to prostor, protože se všude řvalo. Chtěl bych mu to říct, protože mi na tom upřímně záleží.

Každý měl Ronalda, Messiho a já měl Rosického. Každý se mi za to smál, že Ronaldo a Messi jsou lepší, ale mně to bylo jedno. Snažil jsem se i pořád kopat šajtlí. Až bude někde klid, tak bych si s ním rád popovídal.

Nepozval jsi ho na křest alba?

Chtěl jsem, ale nemělo to smysl, protože toho mají dost. Pozval jsem tam trenéra Larse Friise, občas si napíšeme a ví, co jsem pro Spartu udělal. Omluvil se, protože je čekal zápas se Slováckem.

Kdo tě inspiruje v hudbě?

Asi největší inspirací jsou Kanye West a Travis Scott. Hrozně mě mrzí, že moc hudbu neposlouchám, nemám na to teď nějak rozpoložení. Kanyeho jsem měl ale rád vždycky.

Vysvětlíš mi význam svých tetování na obličeji?

Když má sportovec svoje číslo, tak mu na něj nesmí nikdo sáhnout. Když jsem skončil s fotbalem, tak jsem chtěl, aby mi na to číslo v rapu nikdo nesáhl. Vytetovat si desítku na ksicht mi přišla nejlepší možnost.

Mitsubishi na tváři, to bylo první auto mých rodičů. Lancer Evo 9, to je moje nejoblíbenější auto. Já jsem jejich rozvod bral hodně blbě, takže je to pro mě zásadní.

The Future in Motion na krku je slogan pneumatik Continental. Budoucnost v pohybu, líbí se mi ten dvojsmysl. Navíc je to instagramové jméno mého manažera Lukáše Zálešáka, se kterým to děláme už od začátku. Přišlo mi nejvhodnější, abych si to vytetoval na viditelné místo, protože mi na tom vztahu s ním záleží.