Na nádvoří brněnského hradu Špilberk zahráli držitelé Grammy z New Yorku The Klezmatics

Skočné i tklivé písně ve čtvrtek v Brně na nádvoří hradu Špilberk zahrála uznávaná newyorská skupina The Klezmatics, která se věnuje žánru klezmer. Tradiční světskou židovskou hudbu obohacuje o modernější vlivy. Držitele Grammy pozvala Filharmonie Brno, která na hradě pod širým nebem každoročně pořádá mezinárodní festival Špilberk. Brno 22:43 15. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Držitelé Grammy z New Yorku The Klezmatics | Zdroj: Profimedia

Kapela hraje přes 30 let a má šest členů, z nichž tři patří k těm zakládajícím. Jedná se o zpěváka a akordeonistu Lorina Sklamberga, trumpetistu Franka Londona a hráče na basu a cimbál Paula Morrissetta. Zvuk kapely doplňují ještě klarinet, saxofon, housle, klávesy, klavír a bicí. Většina členů kapely totiž ovládá a střídá více nástrojů.

Metallica zahraje v pražských Letňanech, dorazit má na 70 tisíc fanoušků Číst článek

Ačkoliv se členové skupiny učili žánru z nahrávek předválečných mistrů, nesnaží se o muzeální rekonstrukci hudby, ale o její oživování v nových souvislostech. Řada jejich písní má politické poselství. „Věříme, že společnými silami můžeme svět změnit v lepší místo,“ řekl ve čtvrtek před jednou z písní trumpetista London.

Podle muzikologa Matěje Kratochvíla některé písně The Klezmatics varují před zneužíváním náboženství k šíření nenávisti, jiné se týkají například homosexuality nebo pocitů navozených marihuanou. „Jejich poslední studiové album z roku 2016 Apikorism/Heretics je věnováno všem heretikům, zpochybňovačům velkých pravd,“ uvedl Kratochvíl.

Slovo klezmer začalo být ve střední a východní Evropě přibližně od 17. století používáno pro židovské hudebníky hrající na svatbách a při podobných příležitostech. V 18. a 19. století se klezmer rozšířil do západní Evropy. Historické prameny jako významné centrum často zmiňují české země.

S vlnou emigrantů se v druhé polovině 19. století žánr dostal do zámoří. Tradiční melodie se tam začaly mísit s novými a klasický styl do sebe vstřebal podněty z jiných hudebních světů, s nimiž přišel v Americe do styku.

Festival Špilberk potrvá ještě týden. Největší zájem je zatím o koncert Pocta Miloši Formanovi, který bude 21. srpna. V podání Českého národního symfonického orchestru a sólistů zazní melodie z filmů Valmont, Lásky jedné plavovlásky, Amadeus nebo Vlasy. Pořádající Filharmonie Brno vystoupí ještě 22. srpna na závěrečném koncertu, a to společně s Janoska Ensemble.