Spice Girls se po sedmi letech vrací na pódium. Na comebackovém turné ale chybí Beckhamová

V 90. letech to byl dobře promyšlený marketingový tah, který vyšel. I tak by se dal popsat začátek kapely Spice Girls, která se ve středu vrací na koncertní pódia. Skupina ale nebude na jedné z letošních nejočekávanějších hudebních akcí kompletní, Victoria Beckhamová se totiž comebackového turné odmítla zúčastnit. Dublin 9:26 24. května 2019

„Pamatuju si, že jsem měla doma v pokojíčku na zdi plakáty Spice Girls, protože v devadesátkách u nás žádná taková skupina nebyla. Později to byly třeba Black Milk nebo Holki,“ říká mi Eliška, která na hitech pětičlenné kapely vyrůstala.

Spice Girls se poprvé uviděly na konkurzu, který vyhlásili manažeři Bob a Chris Herbertové. Měli v plánu vytvořit dívčí odpověď na v té době už zavedené chlapecké kapely jako Take That a nebo East 17. Do konkurzu se přihlásilo 400 dívek, kterým bylo kolem 20 let.

Každá z pěti dívek měla úplně jiný charakter, aby se s každou mohl ztotožnit jiný druh fanynky. A tak vznikly i jejich přezdívky, které jim zůstali dodnes - Melanie Brownové se říká Scary Spice a třeba Melanie Chisholmové Sporty Spice.

První singl Wannabe se stal okamžitě celosvětových hitem. V roce 1996 dobyl první příčky hitparád v 37 zemích. Nakonec vydaly tři studiová alba. To poslední z roku 2000 už ale nahrály bez Gery Halliwelové. Ve stejném roce se taky kapela rozpadla. Pokoušely se pak o sólovou kariéru, ne každé se ale podařila.

Dvě písně na olympiádě

Po letech odmlky se Spice Girls v roce 2012 překvapivě objevily na zahajovacím ceremoniálu letních olympijských her v Londýně. Na stadion přijely v typických londýnských taxících a zazpívaly dvě písničky. Bylo to naposledy, kdy fanoušci viděli pětici zpívat pohromadě.

V listopadu minulého roku v krátkém videu na internetu oznamuje svůj návrat. Sedí v televizním studiu, ale jsou jenom čtyři. Victoria Beckhamová se totiž comebackového turné nezúčastní.

Spice Gilrs vystoupí třeba v Manchesteru, Edinburghu a nebo Londýně a jak už dříve pro britskou stanici ITV řekla zpěvačka Mel B - po britském turné by mohlo následovat i celosvětové - to ale ještě nebylo oznámeno.