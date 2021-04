První koncert pro testované se odehraje nejdříve v květnu. Ministerstvo jím pověřilo Českou filharmonii

Ve světě se publikum začíná pomalu vracet na kulturní akce. Po Izraeli a Spojených státech se připojily i Španělsko nebo Velká Británie, kde na léto plánují menší hudební festivaly. Češi se ale na koncerty a do divadel v dohledné době nejspíš stále nevypraví. O zkušebních akcích, které by otestovaní diváci mohli navštívit, sice mluvil ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) už na začátku března, od té doby ale návrh dále nepokročil. Praha 9:54 2. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Lubomír Zaorálek v otevřeném dopise kulturní obci uvádí, že by se koncept testovaného publika měl vyzkoušet v rámci festivalu Pražské jaro a na koncertech českých filharmoniků. Tuto informaci potvrdil i šéf České filharmonie David Mareček.

„Ve spolupráci s ministerstvem kultury připravujeme pilotní projekt testování publika tak, abychom už na jaře mohli přivítat diváky v sále podobným způsobem jako Berlínská filharmonie,” uvedl 18. března ve vysílání Radiožurnálu.

Podle mluvčí resortu kultury Michaely Lagronové jsou přípravy zatím stále ve fázi debaty o jednom konkrétním koncertu, který prý lze očekávat nejdříve v květnu.

„Byla by to společná oslava 125. narozenin Škodovky a České filharmonie s tím, že by se zároveň dojednala i spolupráce s Českou televizí, která by tento koncert mohla přenášet. Nicméně konkrétní hygienické a technické parametry budou jasné, až ministerstvo zdravotnictví po Velikonocích oznámí nějaký základní plán rozvolňování,“ řekla mluvčí Radiožurnálu.

Zároveň vysvětlila, proč si ministerstvo kultury vybralo pro testování projektu právě Českou filharmonii. Hlavním důvodem je prý to, že se jedná o příspěvkovou organizaci ministerstva.

„Česká filharmonie má velmi vysokou kvalitu. Má profesionální soubor, který i během pandemie vysílal řadu online koncertů, umí to technicky zabezpečit a sami přišli s myšlenkou, že by takové koncerty chtěli dělat,” dodala Lagronová.

Soukromé instituce

O zkušební testování publika mají ale zájem i další příspěvkové organizace. A to nejen ty, které spadají pod ministerstvo kultury.

Například brněnské Národní divadlo by podle ředitele Martina Glasera bylo schopné veškerá potřebná bezpečnostní opatření zajistit.

„V tuto chvíli zvažujeme, že bychom za souhlasu ministerstva zdravotnictví a vedení hygieny zkusili realizovat nějaké pokusné představení, kde by se ověřilo, že když tam budou lidé sedět v respirátorech, tak nijak ohroženi nebudou,” popsal svůj pohled na možný návrat publika.

Testovat publikum by v budoucnu chtěly také soukromé kulturní instituce: mezi nimi i pražské Studio Dva nebo Palác Lucerna. Pravidla, která by pro ně mohla platit, se podle Lagronové budou odvíjet od zmíněného stanoviska ministerstva zdravotnictví.