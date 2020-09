Kapela Lucie odehrála svůj jediný letošní pražský koncert, zakončila festival Praha září

Multižánrový festival Praha září zakončil v pondělí večer koncert kapely Lucie. Na Křižíkově fontáně zazněly její hity, které na velkoplošné obrazovce v mnoha případech doprovodily i videoklipy. Jedna z nejpopulárnějších tuzemských poprockových skupin zahrála i novinky ze svého aktuálního alba EvoLucie. Do areálu holešovického Výstaviště přišly dva tisíce fanoušků, ne všichni ale dodržovali nařízení vlády. Praha 13:31 29. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do areálu holešovického Výstaviště přišly dva tisíce fanoušků, ne všichni ale dodržovali nařízení vlády | Foto: Jiří Štefl | Zdroj: Český rozhlas

Pořadatelé u vstupu kontrolovali roušky, místa k sezení očíslovali a snížili kapacitu hlediště. Rozdělili ho do dvou sektorů a všechna místa musela být na sezení.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Koncertu Lucie přihlíželo 2000 lidí. Ne všichni dodržovali nařízení proti koronaviru. Natáčel Jiří Štefl

Lucie nastoupila ve své nejznámější a nejúspěšnější sestavě, kterou tvoří bubeník a zpěvák David Koller, jehož místy nahrazoval jeho syn Adam, kytarista a zpěvák Robert Kodym, baskytarista P.B.Ch. (Petr Břetislav Chovanec) a klávesista Michal Dvořák.

„Zazpíváme si?“ zeptal se Koller a přítomní ihned aplaudovali úvodní skladbě Šrouby do hlavy.

Následující balada Chci zas v tobě spát z Kollerovy sólové desky rozezpívala publikum, které z větší části strávilo koncert vestoje, přestože všechna místa byla k sezení.

Fanoušci skupiny Lucie na koncertě v rámci festivalu Praha září | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Na závěr vystoupení Lucie za svitu stovek mobilů zahrála hit Dotknu se ohně. V přídavcích pak mimo jiné došlo na novou skladbu Nejlepší, kterou znám a starší hity Černí andělé a Troubit na trumpety by se nám líbilo.

Kapela Lucie Lucie vstoupila na hudební scénu první singlovou nahrávkou v roce 1988. V následujících šestnácti letech vydala sedm řadových studiových alb, dvě koncertní dvojalba a jeden výběr hitů. V letech 1999 až 2002 čtyřikrát získala prvenství v anketě Český slavík. Její poslední vydanou deskou je EvoLucie z roku 2018.

Nasazené roušky ale fanouškům dlouho nevydržely. Většina z nich si ji sundala, a to nejen při konzumaci jídla a pití. Někteří se i přesunuli blíž k pódiu.

Podle pořadatele koncertu Davida Gaydečky fanoušci protiepidemická opatření znali. „Diváci by měli mít roušku. Nemohu jim zakazovat vstávat, ale v tom nařízení je napsáno: zakazuje se. Všichni to známe, tak se každý bude podle toho dle svého uvážení chovat,“ řekl pro Radiožurnál.

„Myslím, že to jde velice bezpečně. Tři týdny jsme tady pořádali akce Praha září. Byly tady divadla, filmy, hudba a žádné informace, že by tady vzniklo epicentrum, nemáme. Ve volném otevřeném prostoru se ta choroba nešíří tak jako uvnitř,“ dodal.

Roušky jsou v Praze povinné na venkovních akcích nad 100 lidí. S nasazeným respirátorem předčasně opustili koncert fanoušci Vojtěch a Kateřina.

„Myslím, že tak 80 procent lidí nemělo po dobu koncertu na sobě vůbec nic. A to i ti, kteří byli dole v hloučcích a ignorovali místa k sezení,“ popisuje Vojtěch. A Kateřina dodává: „Byla jsem ráda, že jsme si vybrali místo, kde kolem nás lidé nebyli. Protože do toho davu by se mi nechtělo.“

Akce Praha Září od 8. září nabídla na Výstavišti prostor s několika multifunkčními scénami, kde se střídaly velké pražské festivaly Designblok, Febiofest, Letní Letná, Metronome Prague Music & Arts Fair, Pražské jaro, Signal festival nebo United Islands of Prague. Koncert Lucie s názvem Jediný pražský koncert je součástí jejího finále.

