Letošní Pražské jaro zahájil koncert s diváky v sále. Jisté jsou ještě tři, o dalších se debatuje

Stovky hudebníků z Česka a zahraničí, více než dvacet koncertů a čtyři z nich s diváky v sále. I to letos slibuje festival Pražské jaro, který ve středu večer začal v Obecním domě. První koncert proběhl ve Smetanově síni Obecního domu za účasti diváků, kteří museli všichni dodržovat protiepidemická opatření. Vystoupení souboru Collegium 1704 bylo podle jejich dirigenta Václava Lukse „velkou výzvou". Video Praha 15:26 13. května 2021

Loňský ročník se musel přesunout na internet. Letos mohlo Smetanovu Mou vlast sledovat tři sta padesát diváků přímo v Obecním domě. Museli mít platný PCR test, nasazený respirátor a dodržovat striktní zasedací pořádek v sále.

Pokud by se od 24. května uvolnila opatření, rýsuje se možnost dalších dvou koncertů s diváky, těší se mluvčí festivalu Pražské jaro

Symfonickou báseň uvedli členové Collegia 1704 s dirigentem Václavem Luksem. Provedení díla se neslo v duchu interpretačních zvyklostí konce 19. století a sám Luks ho označil jako „velkou výzvu,“ do něhož chce vtisknout „nové barvy s respektem k odkazu jejího geniálního tvůrce.“

„Přistupujme s velkou úctou ke Smetanovu odkazu a hlubokou pokorou k velkolepé české interpretační tradici tohoto díla. Naše provedení nemá být muzeální rekonstrukcí, ale připomenutím estetických ideálů romantické interpretace Smetanovy doby, které mohou být inspirací i pro současné interprety a současné publikum,“ uvedl dirigent.

Nejedná se ale o první historicky poučené provedení, tímto způsobem už festival zahajoval v roce 1996 soubor London Classical Players. „Vždy jsme dbali o to, aby zahajovací koncert Pražského jara vedle respektu k tradici přinášel také moment znovuobjevování, překvapení,“ uvedl ředitel festivalu Roman Bělor.

Další dva koncerty s diváky?

S diváky v hledišti se v rámci Pražského jara odehrají ještě tři další koncerty včetně toho závěrečného 3. června. Mezi zahraniční hvězdy letošního Pražského jara patří například klavírista Garrick Ohlsson, klarinetista Jörg Widmann, houslista Dalibor Karvay, dirigenti Ion Marin a Mark Wigglesworth nebo Huelgas Ensemble se svým uměleckým vedoucím Paulem Van Nevelem.

Z českých umělců se na festivalu představí například klavírista Jan Bartoš, tenorista Petr Nekoranec nebo dirigent František Macek, kterému bude patřit letošní Debut Pražského jara.

Podle mluvčího festivalu Pavla Trojana by jich mohlo být i víc, pokud to vládní opatření dovolí. „Čtyři jsou naprosto jisté. V těchto dnech sledujeme situaci a pokud by se od 24. května uvolnila, rýsuje se možnost dalších dvou koncertů s diváky,“ říká s nadějí Pavel Trojan.

Program se kvůli nepředvídatelné epidemické situaci v Čechách i v zahraničí ještě může průběžně měnit. Peníze za nevyužité vstupenky tak začne Pražské jaro vracet až v červnu, kdy bude jasné, které koncerty se zrušily.