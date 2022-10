Sting v pátek zahrál ve vyprodané O2 aréně v Praze. Předskokana mu dělal jeho syn

Hudba se mu nejlépe skládá, když má kolem sebe chaos a hluk. A že toho chaosu měl kolem sebe asi hodně, dokládají i hity, které dnes zná celý svět. V pátek večer si je zpívala také vyprodaná O2 aréna v Praze. Praha 9:39 29. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sting je sedmnáctinásobný držitel ceny Grammy | Zdroj: Reuters

Dalším interpretem, který se pokusil vyprodat největší halu v České republice, se stal Sting.

I když v případě sedmnáctinásobného držitele ceny Grammy bylo hned od začátku jasné, že se mu to podaří – a to až po půdu.

Gordon Matthew Thomas Sumner přišel na scénu skoro na sekundu přesně, jak bylo v plánu. Jeho nejlepším parťákem na pódiu je baskytara. Pro páteční koncert si vybral hnědo-černou baskytaru značky Fender, která ho doprovází už od jeho začátků v kapele The Police a následně i v jeho sólových projektech.

Tento model má kořeny v padesátých letech minulého století. Na svém YouTube kanálu nedávno Sting přiznal, že nesnáší nové hudební nástroje, ale má rád ty, co už mají něco za sebou. S ošuntělou baskytarou na pódiu O2 arény ale předvedl neobyčejnou hudební show.

Staré hity i novinky

Byla to píseň Message in a Bottle, která sto minutové vystoupení odstartovala. Do varu ale fanoušky dostal až druhý hit Englishman in New York, který si se Stingem zpívala celá hala.

Anglický hudebník tentokrát přivezli i novinky z aktuální desky The Bridge, která vyšla před rokem. Nejvěrnější posluchači ocenili písně If It’s Love a Rushing Water ze zmíněného alba.

Nedávno jedenasedmdesátiletý zpěvák dokázal, že patří k těm interpretům, kteří dokáží na svých koncertech ze sebe vydat naprosto všechno. Důkazem je píseň If I Ever Lose My Faith in You, ve které se Sting během zpěvu nebál ani vyšších tónů.

I za úctyhodný výkon si pak vychutnal od fanoušků dlouhý potlesk a plynule přešel k hraní svého velkého hitu Fields of Gold.

Stinga doprovodil i mladý harmonikář. Do popředí ho hvězda večera uvedla před songem Brand New Day, kdy si harmonikář Shane Sager získal přítomné diváky během svého sóla.

Do pozadí se nedostal ani Stingův syn Joe Sumner. Nejenže svému otci fanoušky dobře naladil jako předskokan, doprovodil ho ale i v závěru koncertu.

Ani po megahitu kapely The Police Every Breath You Take, který zakončil hlavní program, fanoušci nepustili Stinga spát. O2 aréna se proto nasvítila do červené barvy. Na řadu přišla Roxanne. Zpěváka k jejímu napsání inspirovala návštěva čtvrti červených luceren v Paříži v roce 1978.

Pro Stinga je to letos již druhé vystoupení v Česku. Na konci července svoje aktuální turné My Songs přivezl fanouškům i do Slavkova u Brna. Do konce roku má v plánu ještě patnáct koncertů a v roce 2023 s My Songs vyrazí i do Austrálie a Asie.

Sting dnes patří k nejangažovanějším hudebním interpretům na světě. Kdykoliv se cokoliv na světě stane – přírodní katastrofy nebo politické či válečné konflikty – tak okamžitě zvedá telefon a začíná jednat. Finančně i psychicky.

Aktuální je Ruskem vyvolaná válka na Ukrajině. Jeho píseň Russians, kterou napsal v době Studené války, opět nabrala po 32 letech na významu. Na konci července pak vystoupil v Polsku, kde koncert přerušil a upozorňoval na nedemokratické poměry v zemi a zároveň odsoudil válku na Ukrajině.

Z hudebního pohledu pak Stingovy písně představují velký zdroj inspirace pro muzikanty různých žánrů a existují v mnoha cover verzích.