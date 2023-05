‚Sto let je jen začátek‘. Riegrovými sady se rozezní koncert na oslavu 100 let rozhlasového vysílání

Je to přesně 100 let od zahájení pravidelného rozhlasového vysílání na našem území. Český rozhlas proto na čtvrtek večer přichystal speciální oslavu v pražských Riegrových sadech. Na koncertu s názvem „Sto let je jen začátek“ zazpívá například Mirai nebo Lenka Filipová, na pódiu vystoupí i Zdeněk Svěrák, videopozdravy připojí další osobnosti.

