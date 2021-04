Jedinečný koncert v centru Brna. Mňága a Žďorp s Mirem Žbirkou zahrají ze střechy mrakodrapu

Petr Fiala, frontman a zpěvák kapely Mňága a Žďorp měl k výběru z mrakodrapu tři důvody, jak uvedl pro Radiožurnál. Prvním bylo, dát lidem vědět, že kapela i v koronavirové krizi stále funguje a hraje. Zadruhé má mrakodrap symbolickou funkci v tom, že se lidé mají občas dívat na současnou situaci z nadhledu. A třetím důvodem je, že nadhled z mrakodrapu dává kapele možnost dodržet absolutně bezpečný odstup od diváků, kteří budou koncert sledovat z parku pod mrakodrapem.

Výhled z celého Brna

Koncert se připravoval v pátek, kdy kapela do 19. patra vystěhovala aparaturu a postavila pódium. Do desáté hodiny večerní probíhala zvuková zkouška a připravovala se světla, která večer ozáří noční Brno. Kvůli síle reflektorů bylo nutné obeznámit brněnské letiště, světla by totiž mohla mást piloty letadel. Reproduktory jsou připevněné na obvodové zdi mrakodrapu.

Diváci budou moci koncert sledovat přímo z Björnsonova sadu, který se nachází vedle kancelářského komplexu Šumavská. Kapela hraje v posledním patře mrakodrapu, který nemá obvodové zdi, viditelnost z parku je proto bez problému. Jelikož je mrakodrap vidět z celého města, může kapelu sledovat kdokoli, například dalekohledem, odkudkoli z Brna.

Kromě klasického repertoáru Mňágy a Žďorp jsou na seznamu skladeb i tři písničky Mira Žbirky, které zazpívá Petr Fiala. A na oplátku zazpívá Žbirka jednu písničku Mňágy. Koncert začíná v 19.00.