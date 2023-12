Ed Sheeran, Rammstein i Depeche Mode. V roce 2024 navštíví Českou republiku světové hvězdy

Stejně jako v předchozích letech také v roce 2024 Česká republika přivítá hvězdy světové rockové a populární hudby. Vystoupí zde Depeche Mode, Rammstein, Ed Sheeran, Sting nebo Bruce Springsteen. Nejvíce koncertů se uskuteční v Praze, slavná jména však bude hostit také Brno, Plzeň, Pardubice nebo Hradec Králové. Praha 16:34 29. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ed Sheeran byl v České republice naposledy v roce 2019 | Foto: EPA-EFE | Zdroj: Profimedia

„Už teď se těším na koncert Bruce Springsteena v Praze, protože přijede po několika letech a bude to dlouhý koncert, takže si jeho možná trochu monotónní muziky užijeme zplna hrdla,“ uvádí hudební publicista Jaroslav Špulák.

„Potom se těším do Hradce Králové na jeden z koncertů Eda Sheerana, protože taková hvězda v krajském městě bude velká událost i společenská. A jako vždycky se těším na koncert kapely Rammstein, to je ohromná podívaná a rámus,“ dodal.

Americký zpěvák a kytarista Springsteen přezdívaný The Boss za doprovodu své kapely The E Street Band zahraje 28. května příštího roku na letišti v pražských Letňanech. Jeden z nejúspěšnějších a nejvlivnějších světových hudebníků na jediném koncertu ve střední Evropě v metropoli vystoupí při svém světovém turné, které začalo letos v amerických arénách.

Koncerty britského hudebníka Eda Sheerana, který je považovaný za jednu z nejvýraznějších osobností současné světové popové hudební scény, budou na hradeckém letišti 27. a 28. července. Uskuteční se v rámci Sheeranova turné Mathematics tour.

Koncert kapely Depeche Mode v pražské O2 areně v rámci turné k albu Memento Mori se bude konat 22. února, druhé vystoupení 24. února. Na letošní show kultovní britské kapely v Letňanech podle pořadatelů dorazilo přes 60 000 fanoušků.

Německá skupina Rammstein zahraje na letišti v pražských Letňanech 11. května. Druhý koncert se koná o den později. V roce 30. výročí založení kapely Rammstein nabídnou svou působivou pódiovou scénu a ohromující pyrotechniku.

James Blunt, britský písničkář a autor hitů You’re Beautiful, Goodbye My Lover nebo Wisemen, se představí 4. března v pražském Foru Karlín na koncertu v rámci turné k nové desce Who We Used To Be, která vyšla 27. října.

Britská heavymetalová skupina Judas Priest se při Metal Masters Tour vrátí 29. března do O2 areny. Na jejich pražské zastávce je doplní kapely Saxon a Uriah Heep.

Hvězdy z celého světa

V brněnské hale Rondo vystoupí 18. dubna britsko-americký hudebník Slash s americkým zpěvákem Mylesem Kennedym a kapelou The Conspirators. Slash s Myles Kennedy & The Conspirators na sérii koncertů The River Is Rising-Rest of the World Tour navštíví 21 zemí a 32 měst po celém světě.

V pražském Kongresovém centru se 15. května představí německá popová zpěvačka Sandra. Jde o přesunutý koncert zrušený kvůli pandemii koronaviru. V ten samý den ve sportovní hale na pražském Výstavišti americká skupina Thirty Seconds To Mars zahraje novinky ze svého aktuálního alba It's The End Of The World But It's A Beautiful Day i hity z minulých desek.

Zpěvák Sting opět navštíví Česko se svojí oceňovanou show My Songs. Tentokrát fanoušci mohou jeho koncert zažít 4. června v plzeňském amfiteátru Lochotín. Loni Sting vystoupil v Praze, letos v Pardubicích. Do ČR se vrátí také americký rocker Alice Cooper, příští rok 17. června vystoupí na samostatném koncertě v pardubické Enteria Areně.

Pet Shop Boys se vrací do Prahy se svým turné Dreamworld: The Greatest Hits Live. Po loňském koncertu ve Foru Karlín tentokrát vystoupí 1. července v O2 universu. O dva dny později se v O2 areně koná koncert britského zpěváka, skladatele a hudebníka Roda Stewarta, která přiveze speciální show Global Hits.

Německá poprocková skupina Scorpions se 29. července po vyprodaných koncertech v Praze a Brně představí fanouškům v pardubické Enteria areně. Turné s názvem Love at First Sting připomene 40. výročí jejich stejnojmenného alba.