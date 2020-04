Po hudebním půstu natočila Jihočeská filharmonie videoklip na zřícenině Dívčí Kámen

Modré nebe nad hlavou, roušky na ústech a dvoumetrové rozestupy. Tak vypadalo první společné hraní Jihočeské filharmonie po šesti týdnech. Orchestr se sešel v komorním obsazení, aby natočil první ze série krátkých skladeb na atraktivních, ale méně známých místech jižních Čech. Dívčí Kámen 10:50 26. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po nuceném volnu kvůli koronaviru se členové Jihočeské filharmonie sešli na zřícenině Dívčí kámen, aby tu natočili hudební klip | Foto: Pavla Kuchtová | Zdroj: Český rozhlas

Na úvod hudebníci vybrali zříceninu Dívčí Kámen na Českokrumlovsku.

„Je to pro nás zkouška, máme připravenou sérii takových vystoupení po různých památkách. Je to spojené s propagací nejen filharmonie, ale i krásných jihočeských zákoutí. Je tu otevřený prostor, takže se tady bude líp točit,“ vysvětlil ředitel Jihočeské filharmonie Otakar Svoboda.

Jedním z režisérů a kameramanů klipu byl Daniel Habrda. „Bude to do určité míry improvizace, protože tady musíme skloubit hezký obraz, dodržování vládních nařízení a zároveň jsme venku v přírodě, takže roli hraje vítr a pohyb slunce,“ popsal.

,Jsme muzikanti a chceme hrát‘

Zhruba po šesti týdnech se před svůj orchestr postavil koncertní mistr Jihočeské filharmonie Martin Týml. „Užívám si to, že se zase se všemi vidíme, a musím říct, že jsme se hodně těšili. Je to příjemné jít si po takové době zase zahrát, navíc tak pěknou věc. Vládne parádní nálada,“ řekl.

Sólového partu a řízení orchestru od houslí se ujal Jan Talich. „Je vůbec hezké se sejít a hrát. Teď byl takový půst, každý si hrál doma, ale to není ono, my jsme přeci jenom muzikanti a chceme stát na pódiu. Jenom to, že jsme zase spolu, je hezký pocit a samozřejmě jsme rádi, že vydařilo počasí a můžeme si zahrát Vivaldiho v tomhle krásném prostředí.“

Série krátkých hudebních klipů bude k vidění nejen na webových stránkách a sociálních sítích Jihočeské filharmonie, ale také Jihočeské centrály cestovního ruchu.