Není nutno nezpívat! Česko rozezní píseň jako poděkování pro ty, kteří pomáhají ostatním

V Itálii si zpívali sousedé z balkónů, ve Španělsku policisté na ulicích, někde se tleská. Říká se, že co Čech, to muzikant. V domácnostech, obchodech, fungujících podnicích nebo na ulicích se na chvíli zastavme, vezměme do ruky hudební nástroj a zpívejme.

Místo symbolických tří minut ticha vyjádříme zpěvem poděkování a podporu všem lidem v první linii boje s pandemií – lékařům, sestřičkám, lékárníkům, řidičům, hasičům, novinářům a dalším.

Kolektivní energie

„Lidé sedí ve svých obývácích, sledují zprávy o počtu mrtvých a nakažených. Chtěli bychom vykřesat vlnu jedné velké kolektivní energie, kdy v jeden moment bude třeba milion lidí zpívat jednu píseň,“ říká kavárník Ondřej Kobza za spolek Piána na ulici, který akci organizuje.

„Pro radost, pro povzbuzení a pro ty tam venku, kteří se starají. Stejně jako se šíří virus, šíří se i smutek. Rádi bychom si tímto happeningem vstříkli do žil vakcínu, která způsobí pocit sounáležitosti.“

Jak na to?

nalaďte si ve středu 25. března přesně ve 12.30 Český rozhlas nebo Českou televizi

otevřete okno

sedněte k pianu, vytáhněte kytaru, trubku, housle nebo třeba pokličky z kuchyňské linky

po odpočítání začněte hrát píseň Není nutno

Pokud doma hudební nástroj nemáte, nevadí, zpívejte spolu s rádiem nebo televizí, kde se přidáte ke Zdeňkovi Svěrákovi a Jaroslavu Uhlířovi.

Ať mír zůstává, Není nutno...

„Tak jsem si říkal, proč se ve svízelných dobách uchylujeme k písničkám. Jiné národy se posilují bojovým pokřikem, my Češi ve 14. století zpíváme, aby nás pánbůh ochránil, ve 20. století, ať mír zůstává s touto krajinou. Pojďme tu tradici oživit,” vyzývá Zdeněk Svěrák ke společnému zpěvu.

Proč? Protože není nutno se vzdát. Není nutno podlehnout strachu. A hlavně není nutno zůstat sám. Ten pocit nesmí mít nikdo. Zvláště ne ti všichni, kteří musí být venku mimo karanténu a svojí prací pomáhat nám všem.

Natočte se!

„Ti lidé by měli vědět, že jsme s nimi. I když takhle symbolicky,“ dodal další z organizátorů Petr Hanousek, který zajišťuje vysílání i pro obecní a městské rozhlasy. Nebojte se natočit, přidat hashtag #neninutnonezpivat #zpivajicikarantena a sdílejme radost i poté.

Není nutno, není nutno,

aby bylo přímo veselo,

hlavně nesmí býti smutno,

natož aby se brečelo.

Chceš-li, trap se, že ti v kapse

zlaté mince nechřestí,

nemít žádné kamarády,

tomu já říkám neštěstí. Nemít prachy – nevadí,

nemít srdce – vadí,

zažít krachy – nevadí,

zažít nudu – jó to vadí, to vadí.

Není nutno, není nutno,

aby bylo přímo veselo,

hlavně nesmí býti smutno,

natož aby se brečelo

Není nutno, není nutno,

aby bylo přímo veselo,

hlavně nesmí býti smutno,

natož aby se brečelo