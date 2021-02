Co bylo vloni, nemusí platit letos. Ochranný svaz autorský možná další podporu umělcům nevyplatí

Kvůli zrušení hudebních festivalů, turné domácích i zahraničních kapel ale třeba i uzavření hotelů a restaurací přišel Ochranný svaz autorský (OSA) za loňský rok o stovky milionů korun, které by jinak rozdělil zastupovaným tvůrcům. Právě tento finanční výpadek bude pro řadu umělců velmi klíčový. V minulém roce OSA uvolnil 10 milionů korun ze svých finančních rezerv a poskytl hudebním tvůrcům nevratnou podporu. To se ovšem letos nemusí povést. Praha 12:31 2. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Klíčová bude absence koncertní činnosti, na které Ochranný svaz autorský v minulém roce ztratil přes 100 milionů korun | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Stále sčítáme bilanci za loňský rok a ještě nemáme finální čísla, takže bych nerad cokoliv sliboval. Navíc takovéto mimořádné podpory se samozřejmě vážou i na to, jaký bude výsledek inkasa v roce letošním. A ten výhled na první polovinu roku není moc optimistický,“ řekl předseda představenstva OSA Roman Strejček v rozhovoru pro Radiožurnál.

Klíčová prý bude v tomto ohledu například absence koncertní činnosti, na které Ochranný svaz autorský v minulém roce ztratil přes 100 milionů korun. „Podle dosavadního vývoje se dá očekávat koncertní sezona třeba až na přelomu června nebo možná i července. To jsou po inkastní stránce velmi znatelné výpadky,“ dodal Strejček.

Předseda představenstva OSA ale zároveň nevylučuje variantu, že by finanční podpora čerpala z jiných zdrojů než finančních rezerv jako minulý rok.

Konkrétně by se prý mohla upravit pravidla pro rozdělování tzv. náhradních odměn - tedy poplatků, které OSA vybere za dovoz a distribuci nenahraných nosičů. Zároveň ale Roman Strejček zdůrazňuje, že toto rozhodnutí závisí na mnoha faktorech.

„Osobně si myslím, že tento zdroj by mohl být tím, který autorům a umělcům v nelehké situaci pomůže. Samozřejmě je to ale zejména na rozhodnutí nositelů práv a celá idea by se musela ještě důkladně projednat.”

Výrazný propad zaznamenal OSA také v oblasti reprodukované hudby na veřejných místech jako jsou hotely nebo restaurace. Provozovatelům služeb v minulém roce odpustil, případně vrátil, poplatky za reprodukci hudby. Pokračovat v tom plánuje i nadále a to i v případě, když podniky v omezeném provozu fungují.

„Snažíme se v tomto ohledu být co nejcitlivější. Když se bavíme třeba konkrétně o restauracích, tak chápeme, že se nacházejí podobně jako umělci ve velmi složité situaci. Proto nevybíráme žádné autorské odměny ani v případě, když je například otevřené výdejní okénko,“ popsal postup Strejček.

Zřejmě jedinou oblastí, kde si letos OSA finančně polepší, je internetová reprodukce hudby, která nabídla nový koncept online koncertů. Tyto příjmy ale podle Strejčka nebudou ani z daleka tak vysoké, aby pokryly vzniklé ztráty. Působnost OSA navíc dosahuje pouze na koncerty, které se vysílaly na Facebooku a serveru YouTube.