Král Karel III. jako hudební průvodce. Ve vlastním pořadu odhalil své oblíbené písně

„Po celý život pro mě hudba hodně znamenala. Má tu pozoruhodnou schopnost přinášet šťastné vzpomínky, utěšovat nás ve chvílích smutku a přenášet nás na vzdálená místa. Dokáže nám pozvednout náladu,“ zaznělo na úvod králova pořadu.

Jednou ze zpěvaček, která má v jeho hudebním vkusu pevné místo, je Australanka Kylie Minogue. Karel III. zavzpomínal na její vystoupení z roku 2012, kdy během recepce pro Australany v Londýně zazpívala píseň The Loco-Motion.

„Je to píseň určená k tanci. Má opravdu nakažlivou energii, která mě jen tak nenechá v klidu sedět,“ přiznal panovník.

Karel III. v pořadu také připomněl hudbu, kterou měla ráda jeho babička – éru brilantních textů, skvělých kapel a nezastavitelného rytmu. Do jeho osobního playlistu se dostala i Beyoncé, kterou označil za „opravdu výjimečnou umělkyni“. Písně Boba Marleyho pro něj zase představují silné hudební poselství.

„Královská garda dokáže zahrát například i píseň Boba Marleyho Could You Be Loved,“ poznamenal a zavzpomínal na osobní setkání s hudební legendou. „Říkal, že lidé mají v sobě hlas. A on ten hlas světu dal takovým způsobem, na který nikdo, kdo ho slyšel, nemůže zapomenout,“ dodává.

Dalším výrazným jménem v Karlově hudebním výběru je britská zpěvačka Raye, kterou popsal jako „jednu z našich nejuznávanějších současných zpěvaček a skladatelek“. Připomněl také její vystoupení na letošním udílení cen Grammy, kde se podle něj ukázala jako skvělá ambasadorka britské hudby.

Na závěr pořadu pak Karel III. zvolil několik energických hitů, které podle něj přinášejí radost. Mezi nimi Haven't Met You Yet od Michaela Bublého, karibský hit Hot Hot Hot od Arrowa, ale i Crazy in Love od Beyoncé a Upside Down od Diany Ross.