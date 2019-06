Král popu, symbol i kontroverzní osobnost. Před deseti lety zemřel zpěvák Michael Jackson

Americká popová ikona, zpěvák a tanečník Michael Jackson, který zemřel 25. června 2009, si v 80. letech minulého století vysloužil přezdívku „král popu“. Za svoji kariéru celosvětově prodal přes 750 milionů desek, do historie hudby se nesmazatelně zapsal zejména deskou Thriller, nejprodávanějším albem všech dob. Los Angeles 12:50 25. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Zpěvák Michael Jackson prodělal infarkt, podle amerických médií zemřel.“

Byla jedna hodina v noci a tohle byla první zmínka o smrti popového krále, kterou mohli posluchači Radiožurnálu slyšet. Jen o pár minut později vstoupil do vysílání i tehdejší zpravodaj ve Spojených státech Vít Pohanka. „Ať si o Michaelu Jacksonovi každý myslí, co chce, nelze mu upřít, že byl opravdu obrovskou hvězdou,“ hlásil tehdy z USA.

A smrt Michaela Jacksona okamžitě ovlivnila vysílání všech světových médií a také internet. „Provozovatelé internetového vyhledávače Google se dnes v noci lekli, že se stali obětí útoku. Na internet se ale jen nečekaně přihlásilo velké množství lidí. Všichni se chtěli dozvědět podrobnosti o smrti Michaela Jacksona,“ informovala redaktorka Českého rozhlasu Veronika Sedláčková.

Kontroverzní hvězda

V posledních letech svého života už Jackson poutal pozornost spíše svým výstředním chováním, plastickými operacemi i obviněními z údajného sexuálního zneužívání dětí.

Před 10 lety se chystal však vrátit na pódia. Turné This Is It mělo čítat přes 50 koncertů. Na jeden z nich se chystal i zpěvák Matěj Ruppert ze skupiny Monkey Business. „Michael Jackson byl osobou, která změnila populární hudbu a v dobrém slova smyslu ji převrátila,“ říká zpěvák.

Michael Jackson zemřel v Los Angeles po předávkování sedativy. Za podíl na jeho smrti byl ke čtyřem letům vězení odsouzen jeho osobní lékař Conrad Murray - po dvou letech ale vězení opustil. Americký soud přístup lékaře označil za neúmyslné zabití.