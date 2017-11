Kreslené postavičky i plnohodnotná živá kapela: Gorillaz míří do Prahy

Před šestnácti lety ovládl hitparády singl Clint Eastwood. Ve videoklipu se objevily postavičky virtuální skupiny Gorillaz. Kapela britského hudebníka Damona Albarna vydala od té doby několik dalších hitů. Společně s aktuální deskou Humanz je představí v úterý 14. listopadu poprvé i českému publiku. Praha 20:59 13. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koncert skupiny Gorillaz v září v Las Vegas | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Gorillaz byli na světovém turné naposledy před sedmi lety. Česku se ale zatím nejblíže přiblížili pouze koncertem v Německu. Před pěti lety se na festivalu v Panenském Týnci objevil Gorillaz Sound System – taneční projekt založený na vizuálech, který sice dostal od Gorillaz posvěcení, hudební originál ale v show chyběl.

Teď se dočkají plnohodnotného zážitku taky čeští fanoušci. V rámci turné k letošní desce Humanz navíc přivezou do Prahy celou plejádu hostů. I když většina z nich bude zpívat jen reprodukovaně.

„Damon Albarn už podle mě teď ustupuje do pozice jakéhosi kurátora, který si vybírá inspirativní hudebníky. Často zpívá, stále skládá hudbu, ale už není žádným frontmanem. Je to vidět na poslední desce Humanz, na které excelují rappeři jako Vince Staples, Danny Brown nebo R&B zpěvačka Kelela. Je to spíš přehled toho, co Albarn momentálně poslouchá, co ho baví ze současné hudby,“ říká hudební dramaturg Radia Wave Jiří Špičák.

Vedle nových skladeb zazní i osvědčené hity, které se dostaly do čela hitparád celého světa. Jako svůj první singl představili Gorillaz v roce 2001 píseň Clint Eastwood. Ta nastínila, kam se budou ubírat kroky tehdy začínající skupiny hudebníka Damona Albarna známého z britpopové skupiny Blur.

„V devadesátých letech byli Oasis – dělnická rokenrolová kapela, přímá, bezmála až pivní. Na druhé straně Blur s pověstí intelektuálů. To se projevilo v momentu, kdy Damonu Albarnovi, který byl mozkem kapely, přestala stačit skupina omezená na kytary. On to řešil dalšími žánry – natočil desku world music s muzikanty z Mali a založil Gorillaz,“ doplňuje Špičák. Samotný Albarn přiznal, že některé ze skladeb z eponymní desky Blur z roku 1997 už měly patřit pod nový projekt. První EP vyšlo Gorillaz ale až o tři roky později.

Hned od začátku spolupracoval s hudebníky výtvarník Jamie Hewlett. Ten vytvořil čtyři animované postavy, které jsou tváří Gorillaz dodnes. Podílel se i na jejich současné upravené podobě. Zatímco dřív se hudebníci na vystoupeních skrývali a v popředí byly projekce, v současnosti je pódium zaplněno muzikanty i vokalisty. Diváci by si tak měli na pražském koncertu 14. listopadu v O2 areně užít pohled na Damona Albarna i hostující zpěváky.