Do Prahy se chystají dvě výjimečné zpěvačky: Jessie Ware a Susanne Sundfør

„Upřímné, osobní a stále romantické,“ tak popisuje své loňské album Glasshouse zpěvačka Jessie Ware. Po dokončení desky zaměstnávala umělkyni nejvíc její dcera. Teď je soustředěná na evropské turné, které je ve své britské části z většiny vyprodané. A zaplněný bude 3. března i sál Divadla Archa.

Naposledy v Praze vystoupila Jessie Ware před pěti lety: „Můj koncert před lety v Praze byl opravdu krásný, miluju tohle město. Kdysi jsem sem přijela jako studentka bádat nad Franzem Kafkou, o kterém jsem psala dizertaci. Procházela jsem se po městě a po večerech objevovala nádherné kostelní koncerty vážné hudby a chutné jídlo. Bylo to kouzelné. Taky jsem zašla na operu,“ zavzpomínala zpěvačka před svou druhou návštěvou Česka.

Podruhé se do země chystá i norská zpěvačka Susanne Sundfør, která potěšila svým vystoupením návštěvníky předloňského ročníku festivalu Colours of Ostrava. Tentokrát představí publiku Paláce Akropolis desku Music For People In Trouble. Nahrávku vydala hudebnice loni na podzim a pro jednu skladbu přizvala svého amerického kolegu Johna Granta. Zájem zahraničních médií si Sundfør získala před šesti lety deskou The Silicone Veil. Poslední album je už páté v pořadí.