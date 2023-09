Záznam ptačího zpěvu, elektronické party a flétnový septet. Islandská zpěvačka Björk vystoupila v Praze

Björk zahájila koncert titulní písní z alba Utopia v robustním stříbrném kostýmu a s maskou na tváři. Celé se to odehrálo na pódiu ve tvaru čtyř hub, které průběžně měnily barvu. Díky projekci přes velkou korálkovou oponu mohl divák všechny členy pozorovat ve změti virtuálních kořenů nebo mezi stromy, které po sobě házejí světélkující balony.

Experimenty rozhodně nezůstaly jen u samotné scénografie. V jedné z písní Björk například využila vodu ve velkém akváriu jako sólový nástroj, písně průběžně doprovázel záznam ptačího zpěvu a propracované elektronické party zjemňovaly mezihry flétnového septetu.

Výpravnou a detailně propracovanou show, která je spíš hudební divadlem než klasickým koncertem, fanoušci od Björk prý očekávali. Na vystoupení lidé často přijížděli i ze zahraničí.

„Björk už jsem jednou viděla v Polsku a neskutečně mě to zasáhlo, jako kdyby šel člověk do vylepšené opery. To vystoupení kombinovalo spoustu uměleckých disciplín a hudebně je to dokonalé,“ hodnotila jedna ze zahraničních fanynek.

Z Prahy se Björk přesune do Vídně, kde vystoupí v úterý. Turné zakončí 5. prosince ve Francii.