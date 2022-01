Imagine Dragons, Green Day i Scorpions. Do Prahy se chystají známé kapely, Anna K. vydá nové album

I rok 2022 bude ve znamení odložených koncertů. Organizátoři ale přidali i nová, zajímavá jména. Do Česka za fanoušky přijedou například Green Day, Scorpions nebo Imagine Dragons. Novou deskou pak potěší Anna K., Chinaski, nebo Weeknd. Podívejte se na hudební kalendář očekávaných koncertů, festivalů, ale i plánů tuzemských a zahraničních interpretů pro rok 2022. Praha 7:42 3. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapela Imagine Dragons zahájí své turné Mercury dvěma koncerty v Praze. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Udržují v sobě pořádnou dávku springsteenovského kytarového rock´n´rollu a neskrývají úctu k Elvisu Presleymu. S přidaným klávesovým popem ale dávají najevo, jak hodně vždy zbožňovali Depeche Mode, Davida Bowieho nebo U2, aniž by se kdokoliv odvážil mluvit o napodobování. Takoví jsou američtí The Killers kteří se po dvou odkladech představí na letním festivalu Colours of Ostrava. Nejsou ale jediným lákadlem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jaký bude hudební rok 2022

„Hlavní hvězdou bude i kapela Twenty One Pilots, ale i hvězda taneční scény Martin Garix, charismatická americká zpěvačka LP, nebo norská dvojice Kings of Convenience,“ vyjmenovává za festival Jiří Sedlák.

Ani velká jména ale fanoušky ne vždy přesvědčí k nákupu vstupenky na festival, doplňuje Sedlák. „Zájem není zdaleka tak velký jako před koronavirovou pandemií. Stále máme pocit, že lidé mají obavy. Neví, zda festivaly budou a jaké budou platit podmínky pro vstup,“ myslí si.

Dva dny po začátku léta, tedy 23. června, začne v Praze třídenní Metronome Festival. Ten na letošní rok vsadil na všestranného tvůrce Nicka Cavea s kapelou The Bad Seeds. Do metropole přijedou s dvouapůlhodinovým koncertem.

„Letošní ročník jsme připravovali zhruba tři roky, máme domluveno přes čtyřicet hudebních vystoupení. Vystoupí kapela Mňága a Žďorp na scéně u Křižíkovy fontány. Připravili jsme si i několik hudebních speciálů. Už teď mohu potvrdit, že vystoupí i Lenka Dusilová,“ říká organizátor festivalu David Gaydečka.

One Republic i Imagine Dragons

Do Česka letos přijedou i američtí One Republic, kteří na dvakrát odloženém koncertu fanouškům zahrají nejen aktuální písně z novinkové desky Human, která vyšla před pár měsíci. V libeňské O2 aréně zahrají 10. května.

Během několika málo dnů pak velký areál v pražských Letňanech vyprodala kapela Imagine Dragons. Své turné Mercury tak v Česku odstartuje hned dvěma koncerty a to na konci května. Tuzemským fanouškům se Imagine Dragons poprvé představili v roce 2013 a to na klubovém koncertu v Praze. O čtyři roky později už byly hlavní tahákem Colours Of Ostrava, kde si je nenechalo ujít 40 tisíc lidí.

Rozhlasový archiv skrývá stovky hlasů princezen. Krásu jim dává fantazie posluchačů Číst článek

Fanoušci by letos konečně měli uplatnit i vstupenky na koncert amerických dýdžejů Chainsmokers, v pražské Tipsport aréně by pak měl zahrát i španělský zpěvák Álvaro Soler. A poslední volná místa zbývají na koncerty Aerosmith, Céline Dion nebo Alicii Keys.

Koncert bude - i to ještě před dalším odkladem hlásala na billboardech kapela Tata Bojs. Nakonec tak své nové album Jedna Nula pokřtila on-line. Teď by to ale Tata Bojs chtěli udělat společně s fanoušky na vystoupení v O2 universum.

„Doufáme, že to klapne, my jsme napsali, že koncert bude, abychom v lidech vyvolali pocit, že to opravdu myslíme vážně. Dohodli jsme se, že musíme vyslat jasný signál, aby se lidi nebáli kupovat lístky,“ vzpomíná hudebník Milan Cais.

Anna K. a Zrní i Lucie

O kapele Tata Bojs také už několik let vzniká celovečerní dokument. V kinech by měl být v roce 2023. „To je projekt, který běží od naší třicetileté výstavy v pražském DOXu, měl by to být takový jiný typ dokumentu, než který známe. Řekli jsme, že tam rozhodně nechceme žádné mluvící hlavy,“ doplňuje Cais.

Čeští interpreti zahrají a zazpívají i na letních festivalech. Na královéhradecký Rock For People dorazí například Vypsaná Fixa se speciálním koncertem. Podle ředitele festivalu Michala Thomese bude letošní ročník tím nejsilnějším. Vystoupí na něm třeba i Green Day nebo Fall Out Boy.

A dočkají se i fanoušci Karla Gotta. Na dvou speciálních vzpomínkových večerech zazní v pražské O2 aréně nejznámější a nejúspěšnější písně několikanásobného českého slavíka. A Divadlo bratří Formanů, soubor DEKKADANCERS a Česká filharmonie pak společně připravují hudebně-taneční adaptaci Knihy džunglí.

„Je to pro mě obrovská zodpovědnost a čest. Já se totiž úplně necítím být muzikantem. A najednou za mnou bude sedět tolik těles. Přesně o tom je muzika“ Štěpán Kozub

Podzim 2022 bude pro fanoušky skupiny Lucie vrcholem hudební sezóny. Lucie vyrazí na odložené halové turné po České republice s novým programem v doprovodu symfonického orchestru. Už v květnu ale David Koller zazpívá v ostravském Gongu, kde ho doprovodí Janáčkova Filharmonie Ostrava. S tímto souborem a na stejném místě v dubnu vystoupí i ostravští hudebníci Jiří Krhut a Štěpán Kozub.

„Je to pro mě obrovská zodpovědnost a čest. Já se totiž úplně necítím být muzikantem. A najednou za mnou bude sedět tolik těles. Přesně o tom je muzika,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál Štěpán Kozub.

Novou desku v minulém roce vydala kapela Jelen, hudebník Xindl X a skupina Mirai. Všichni svoji novou muziku představí i na letních festivalech. Písničkář Pokáč navíc chystá zatím svůj největší koncert ve své kariéře, a to v O2 aréně.

„Musím říct, že mně osobně je bližší taková klubová atmosféra, kde je pár set lidí a všichni si zpívají se mnou. Pak jsem začal hrát pro větší publikum a je to specifické v tom, že už nedokážu vnímat každého. Ale určitě to bude zase zážitek,“ těší se na koncert Pokáč.

Na hudební turné s názvem Cítím se vydá i Tomáš Klus. Začne 18. března ve Žďáru nad Sázavou a pokračovat bude například v Plzni, Liberci a nebo na Slovensku.

Nahrávání ve studiu pak Radiožurnálu potvrdily zpěvačky Anna K. a Emma Smetana, zpěvák Voxel a kapely Chinaski a Zrní.

Nová deska Weeknd

S každým novým singlem dobil první příčky světových hitparád a v novém roce se na to kanadský zpěvák Weeknd pokusí navázat. První vlaštovku z nové desky vypustil už před pěti měsíci. Píseň Take My Breath by tak měla být i na novém albu, které vyjde v roce 2022. Zároveň chystá i šestidílný seriál The Idol o pozadí hudebního průmyslu.

Organizátoři akcí jsou na budoucnost připraveni lépe než vláda, říká šéf společnosti prodávající vstupenky Číst článek

České fanoušky ale trojnásobný držitel Grammy nepotěšil. Svůj pražský koncert, který se musel kvůli koronaviru několikrát odložit, nakonec úplně zrušil.

Na turné, které se jmenuje podle jejího druhého studiového alba Happier Then Ever, ale vyrazí zpěvačka Billie Eilish. Opět na něm spolupracovala se svým bratrem Finneasem. S novou celosvětovou show se tahle dvojice zastaví například v Amsterdamu, Frankfurtu nebo Paříži. A už teď fanouškům vzkazují, že začali pracovat na novém albu. Hudebnímu magazínu Rolling Stone ale popřeli, že by ji vydali ještě letos.

Novou hudbu už má ale hotovou londýnský skupina Bastille. Čtvrtá deska Give Me The Future vyjde 4. února a slibuje poctu lidstvu v technologickém věku, která bude odrážet podivnost života v době, jež se může zdát jako sci-fi. S dalších zahraničních interpretů pak ve studiu už nahrávali Tears For Fears, Sweedis House Mafia, Liam Gallagher a taky němečtí Scorpions, kteří letos zahrají i Praze.

Komis Muriel a andělé definitivně patří Saudkovým dědicům. Rozhodnutí potvrdil Nejvyšší soud Číst článek

Po několika odkladech by fanoušky měly přivítat i velké zahraniční hudební festivaly. Akce Glastonbury hlásí pro rok 2022 vyprodáno a to i přes to, že ohlásila zatím jednoho interpreta. Maďarský Szigeth pak vsází na Artic Monkeys, Lewise Capaldiho nebo Dua Lipu, která připravuje i nové písně.

A hudebníci budou i na filmových plátnech - podle BBC se chystá celovečerní dokument o Robbiem Williamsovi. A fanoušci skupiny ABBA se už v květnu dočkají speciálních hologramových koncertů v Londýně.