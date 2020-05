Kulturní tipy v době koronaviru: benefiční koncert Tata Bojs i živý jazz na plácku v Malešicích

OnLive. Dvojslovo, které vzniklo spojením výrazů Online a Live, není jen součástí názvu naší každodenní rubriky kulturních tipů, ale ve svém jméně ho má například i středeční koncert pražské skupiny Tata Bojs. Úterní tipy kromě něj přinášejí také živou hudbu v Malešicích nebo tři typy kina. Praha 14:47 13. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvák Tata Bojs Milan Cais při koncertu v Českém rozhlase. | Foto: Tomáš Vodňanský | Zdroj: Český rozhlas

Tata Bojs OnLive

Tata Bojs z pražské Hanspaulky společně hrají už přes třicet let. Za tu dobu stačili sesbírat i řadu ocenění - například Andělů si už odnesli celkem pět. Mezi jejich nejslavnější písně patří například Opakování, Filmařská nebo Pěšáci. Právě poslední zmíněnou skladbu nahrála kapela i ve speciální upravené verzi pro Jizerskou padesátku.

Ve středu vystoupí na podporu Nadačního fondu Šestý smysl. Tímto vysíláním Tata Bojs nahrazují tradiční benefiční koncert v Divadle v Celetné, který se musel kvůli koronaviru zrušit. Přenos můžete sledovat na speciální webové stránce od 20.00.

Studio Dva

I když se některá divadla už připravují na znovuotevření, většina sálů ještě zůstává prázdná. Na obýváková hlediště ale soubory nezapomínají. Pražské Studio Dva vysílá na svém facebookovém profilu pokračování online talk show s názvem Jsme s vámi. V jednom z předchozích dílů například vysvětloval Jan Kraus to vypadá, když chválí své manželce jídlo.

Dobrou!

Ve středu také vysílá například divadlo F.X. Šaldy. To nabízí další díl programu Dobrou!, kde herci libereckého souboru předčítají na dobrou noc dospělým. Ve středu je na řadě povídka Karla Poláčka s názvem Pan Selichar v podání Martina Polácha. Přenos začíná ve 22.30 na Facebooku nebo YouTube divadla.

Podkroví Klicperova divadla

Na své příznivce nezapomíná hradecký soubor Klicperova divadla. Ten nabízí 35. pokračování své série s názvem Podkroví. Ve 20.30 se na Facebooku představí s programem Rozhovory o nápravě - Veverky v kleci nebo Obrátit zlo v dobro? Byznys v době pocoronavirové podle J. A. Komenského.

Hrajeme do oken

Někteří hudebníci už pomalu online prostor opouští. Iniciativa Hrajeme do oken přináší hudbu nejen k nemocnicím a domovům pro seniory ale například i do vnitrobloků. Ve středu se hraje na pěti různých místech v Praze. Jedním z nich je i plácek v Malešicích, kde ve středu například zazní hlas zpěvačky Annamárie d’Almeidy s kapelou The Brownies. Více informací o projektu najdete na jeho webových stránkách.

Tři možnosti pro filmové nadšence

Filmoví nadšenci mají ve středu tři možnosti. Online, live a tak napůl. V obývákových biografech promítá projekt Moje Kino LIVE snímek Nabarvené ptáče, otevřená kina nadále promítají český dokumentární hit V Síti a zmíněnou třetí poloviční možnost nabízí festival ArtParking. Tam můžete sledovat film Vlastníci, ale sami ve vašem zaparkovaném voze.

Otevírají muzea

Lidé si už můžou tento týden zajít například do Národního muzea, Moravské galerie v Brně, Muzea hlavního města Prahy, Ostravského muzea nebo Východočeského muzea v Pardubicích. Všechny prostory zdůrazňují, že je nutné dodržovat zavedená bezpečnostní opatření.