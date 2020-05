Kulturní tipy: znovuotevřené Muzeum hlavního města Prahy nebo online koncert Lenky Dusilové

Úterní OnLive tipy nabízí opět onlinovou i živou kulturu. Od úterý si můžete zajít například do Muzea hlavního města Prahy nebo řady biografů po celé republice. Pro ty, kterým by se ale ještě za živým uměním nechtělo, nabízí online prostor stále pár hudebních, divadelních i filmových alternativ. Praha 13:53 12. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lenka Dusilová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Lenka Dusilová na #kulturažije

Pro ty, kteří by chtěli v úterý večer navštívit koncert, i když stále ještě ten onlinový, zahraje od 20.00 na mall.tv zpěvačka Lenka Dusilová. Ta začala po šesti letech pracovat na novém albu, které mělo z části financovat i letošní jarní turné, které ale kvůli koronaviru neproběhlo. Peníze z úterního vstupného tak šestinásobná držitelka Ceny Anděl použije právě na novou desku.

„Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu, velice ráda bych vás pozvala ke sledování přímého přenosu svého koncertu ve spojení s vizuálním umělcem VJ Aeldrynem. Koncert začíná ve 20.00 a budu moc ráda, když se připojíte,“ vzkazuje zpěvačka.

Pražské jaro v ArtZona speciálu

Svůj program také zahajuje jeden z nejslavnějších českých hudebních festivalů Pražské jaro. V ArtZona speciálu na ČT Art se představí například pianista Ivo Kahánek. Ten je spolu s druhým hostem dirigentem Jakubem Hrůšou čerstvým držitelem prestižního ocenění časopisu BBC Music Magazine. Tu obdrželi za nahrávku klavírních koncertů Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů.

Klicperovo divadlo online

V online prostoru stále ještě zůstává i většina divadelních scén. Ve svém pravidelném vysílání tak pokračuje třeba hradecké Klicperovo divadlo. To v úterý publiku v obývákovém hledišti nabízí už 34. díl programu s názvem Podkrovi, ve kterém diváky provede výstavou Charaktery žen. Přenos můžete sledovat na facebookovém profilu divadla od 20.30.

Dvakrát Havel

Své příznivce nezklame ani Divadlo na Vinohradech, které v úterý odvysílá dokonce dvě hry Václava Havla. Konkrétně jednoaktovky Audience a Motýl na anténě. V hlavních rolích se představí například Marek Holý, Simona Postlerová nebo Jana Kotrbatá. Přenos bude dostupný od osmi hodin na webových stránkách divadla. Reprízu nabízí vinohradští i ve středu od 14.00.

Umění za čarou

Jedna z mála výstav, u které se lidé nemusí bát, že se nevejdou do bezpečnostního návštěvního limitu. Nový projekt Umění za čarou umístila Galerie hlavního města Prahy do prostorů metra - konkrétně do stanic Karlovo náměstí, Můstek, Náměstí Republiky a Florenc.

Podle pražské radní pro kulturu Hany Třeštíkové (Praha Sobě) není v tomto případě žádný rozdíl mezi návštěvníkem kulturní akce a cestujícím, takže by podle ní neměla pro výstavu platit jiná bezpečnostní opatření než pro samotné metro. Umělecká díla Krištofa Kintery, Jiřího Kovandy nebo Markéty Othové našla své místo na starých nepoužitých reklamních plochách, kde budou k vidění až do konce roku.

Otevírají se muzea a výstavní prostory

Od úterý můžou lidé navštívit například Muzeum hlavního města Prahy, dům U Zlatého prstenu, zámecký areál Ctěnice, Podskalskou celnici na Výtoni nebo již od pondělí otevřené pražské mostecké věže a rozhlednu s bludištěm na Petříně.

V Síti se vrací do biografů

Nový dokument V Síti nabízí například Kino Pilotů, Bio Oko, hradecký Bio Central nebo Světozor.

Snímek, který se zabývá zneužíváním dětí na internetu, natočilo režisérské duo Vít Klusák a Barbora Chalupová. Třem dospělým herečkám s dětskými rysy se během deseti natáčecích dnů ozvalo téměř 2500 sexuálních predátorů. Píseň se znepokojujícím klipem vytvořil pro film zpěvák Tomáš Klus.

Pro ty, kterým by se ale ještě do biografů nechtělo, vysílá nadále projekt Moje Kino LIVE. V úterý se promítá dokumentární snímek o alternative-rockové kapele Dunaj.