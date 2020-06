Kulturní tipy: Vypsaná fixa v Pardubicích, Tři sestry v Chomutově a Olympic v Praze

Ve Smetanově síni pražského Obecního domu vystoupí ve středu večer houslista Jaroslav Svěcený. O pár kilometrů dál si na své přijdou fanoušci kapely Olympic, která v Letňanech zahraje poprvé se svým novým klávesákem Pavlem Březinou. Nejen to připomíná Radiožurnál v každodenních kulturních tipech. Praha 9:52 17. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koncert kapely Vypsaná fixa (archivní foto) | Foto: Petr Klapper

Fixa v Pardubicích

Festival Rock for People se tento týden představuje v pěti českých městech, ve středu jsou na řadě Pardubice, kde vystoupí Vypsaná fixa. Přehled dalších koncertů najdete zde.

Sestry v akci

Tři sestry pokračují ve svém turné po České republice a ve středu, stejně jako v úterý, vystoupí od půl sedmé v chomutovském letním kině, podle kapely budou lístky k dispozici také na místě.

Shakespearovská klasika

Činoherní studio v Ústí nad Labem uvádí od 20 hodin nejhranější Shakespearovu komedii Sen noci svatojánské v režii Filipa Nuckollse.

Brněnské Divadlo Husa na provázku má zase od 19 hodin na programu poslední uvedení inscenace Doda Gombára Ticho na zemi - příběh jednoho všedního dne na letišti kdesi v Evropě, kde pasažéři čekají na odlet, a také na změnu, na lásku nebo zázrak. Po představení na provázkovském Dvoře zahraje Old time jazz band Ivančický dixieland.

V 19 hodin se můžete vydat do Městského divadla v Mladé Boleslavi na inscenaci Na ústupu, současnou psychologickou tragikomedii o boji za záchranu jednoho manželství.

V 19.30 uvádí divadelní soubor v pražském Divadle X10 inscenaci Zahradníček / Vše mé je tvé. Inscenace o katolickém básníkovi Janu Zahradníčkovi a jeho ženě Marii vycházející z básníkovy korespondence a veršů.

Letní kino Zeď v pražské MeetFactory ve spolupráci s Českým rozhlasem Vltava promítne od 21.30 film na téma rodina. Bude to japonský animovaný snímek z roku 2018 nazvaný Mirai, dívka z budoucnosti.

Výstava z odpadu

Výstava Písek ve stroji představí v ostravské galerii Plato umělecká díla vyrobená z odpadu. Část děl už je hotova a k vidění budou od 17. června. Část bude teprve vznikat. Všechny objekty budou dokončeny v polovině července, vystaveny budou do října.

Galerie oslovila asi dvě desítky firem z Ostravska, které požádala o odpad z jejich výroby. „Spolupracujeme se skláři či truhláři. K dispozici máme dřevo, sklo, plasty, kovové materiály, filtry, zbrojní materiál či strusku,“ uvedla mluvčí galerie Magdaléna Dušková. Z těchto materiálů pět umělců svá díla už vytvořila. Dalších pět vznikne během čtyřdenního soustředění. Poslední přibude v červenci.

Součástí projektu bude i vytvoření materiálové knihovny, ve které budou uloženy všechny získané materiály. Vzorky budou k dispozici i veřejnosti. „Lidé pak mohou oslovit přímo firmu, která jim odpady poskytne. Takto je spolupráce nastavena,“ řekla Dušková.

Banka vzorků bude v galerii k dispozici dlouhodobě, tedy i po ukončení výstavy na konci října. Kurátoři výstavy Jakub Adamec a Pavel Sterec chtějí ukázat, že materiál nemusí být spojován pouze s kategorií konzumu, ale lze se jeho prostřednictvím vymezit vůči růstové ekonomice a přehnanému tlaku na produktivitu. „Odpadní materiály v našem projektu neslouží exkluzivně umělcům, ale jdou k rukám všech uživatelů, kteří o ně projeví zájem,“ řekl Adamec.

Další výstavy

Pragovka Art Galery vystavuje pouze do pátku 19. června díla Radima Langera. Výstava nazvaná Bafana Bafana zahrnuje výsledky jeho malířské práce za posledních pět let. Kdysi poddajné řemeslo a malba jako průmyslový polotovar se postupně vtělily do třpytivých zahrad idylického života.

Spolek Pomezí připravil v prostorách opuštěného domu v Praze na Florenci instalaci „Za dveřmi čp. 21“. Jedná se o instalaci na pomezí divadelní scénografie a umělecké výstavy, která předává příběh pomocí atmosféry místa, předmětů, vůní, textu i zvuků. Návštěvník všemi svými smysly postupně odhaluje střípky příběhu a sám si dává dohromady, co se odehrálo. Instalaci bude možné navštívit ve středu od 17 do 20 hodin.

„Pod ochranu tvou“ je název nové výstavy, kterou lze zhlédnout v chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře. Návštěvníci mohou v ochozových kaplích obdivovat vzácné exponáty, které se po většinu roku skrývají v chrámovém depozitáři. Tématem výstavy je ochrana nebeských patronů českých zemí, ale i Kutné Hory. Výstava bude přístupná do 30. září.

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích ve středu zahajuje výstavu Terezínské kontemplace. Na výstavě budou představena díla, která jsou součástí sbírky Památníku Terezín. Ve dvou sálech budou umělecké práce doplněny o autentické předměty, které se bezprostředně vážou ke každodennímu životu v ghettu. Výstava bude věnována mimo jiné i památce bývalého dlouholetého ředitele Památníku Terezín Dr. Jana Munka.