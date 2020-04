Lady Gaga nebo Rolling Stones. Slavní interpreti odehrají koncert do podporu zdravotníků

Jeden svět společně doma - přesně pod tímhle mottem budou zpívat interpreti na konto Světové zdravotnické organizace. Koncert budou živě vysílat největší televizní stanice světa, ale i streamovací služby a sociální sítě.

Diváci se můžou těši na vystoupení zpěváků Adama Lamberta, Alicii Keys, Billie Eilish, Taylor Swift nebo Celine Dion. Akci podpoří také známá moderátorka Oprah Winfrey nebo fotbalista David Beckham se svojí ženou Victorií.

Na velký koncert se chystá i legendární kapela Rolling Stones. Zatím není jasné, zda chce vystoupit společně, nebo se každý z jejích členů připojí na dálku. Zúčastní se ale všichni členové skupiny: Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts i Ronnie Wood, potvrdil mluvčí organizace Global Citizen, která akci spolupořádá.

„Je nám ctí, že jsme byli pozváni k časti na pořadu One World: Together at Home - z našich domovů v izolaci,“ uvedla slavná kapela ve společném prohlášení.

O projektu informovala iniciátorka Lady Gaga na tiskové konferenci. Podle zpěvačky má být koncert vyjádřením díků zdravotníkům v mnoha zemích, často pracujících bez odpovídající ochrany před nákazou. Upozornila, že je naléhavě potřeba dát více peněz na ochranné prostředky a testování.

Celou akci bude možné sledovat živě v sobotu od 20:00 až do 4:00 ráno našeho času. Z akce bude pochopitelně pořízen také záznam.

Elton John a Paul McCartney mají s benefičními koncerty zkušenosti již z minulosti. V roce 1985 se stali součástí akce Live Aid. Cílem bylo získat finanční prostředky na útlum hladomoru v Etiopii.