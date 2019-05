Když se podaří dobrá písnička, může to dotáhnout daleko, věří Lake Malawi mířící do finále Eurovize

Zkoušek je opravdu hodně, je to vyčerpávající, popisují v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál dojmy z hudební soutěže Eurovize členové skupiny Lake Malawi. Zástupci Česka se v úterý probojovali s písní Friend of a Friend do finále, které se v Tel Avivu uskuteční v sobotu. Zároveň věří, že když se podaří dobrá písnička, může to dotáhnout daleko. Rozhovor Tel Aviv 12:05 17. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Postupujete jako třetí český interpret v historii této soutěže do finále. Co to pro vás znamená?

Máme obrovskou radost. A projevuje se to i na fanoušcích z naší země. Chodí nám samé gratulace. Chceme vzkázat všem našim fanouškům, že moc si vážíme jejich podpory. Děkujeme, že sledujete naši cestu Eurovizí.

Česká skupina Lake Malawi uspěla s písní Friend of a Friend, postupuje v Eurovizi do finále Číst článek

Máte za sebou tři týdny náročné práce v Tel Avivu. Několik zkoušek za sebou a několik dalších před sebou.

To máte pravdu, těch zkoušek je opravdu hodně. Je to vyčerpávající, ale jestli má taková obrovská akce šlapat jako hodinky, tak jsou zkoušky potřeba. Naše vystoupení budeme před sobotním finále zkoušet čtyřikrát. V pátek hrajeme pro mezinárodní poroty, které ve své zemi sledují generální zkoušku a už podle toho nám udělují body.

Už čtyři měsíce zkoušíte stále dokola jednu písničku. Neleze vám už trochu krkem?

Ještě ne, baví nás. Je to nejvíc eurovizní písnička od Lake Malawi. Není ale pro tuhle soutěž úplně typická – když slyšíte například ty epické balady, které jsou někdy zazpívané až operním hlasem.

Co vás tady zatím nejvíc překvapilo?

Hodně lidí tady mluví rusky. Ruská delegace tady má opravdu hodně fanoušků. První týden jsme měli ale volnější, a tak jsme měli čas se podívat do Jeruzaléma a také k Mrtvému moři. Byl to skvělý výlet.

Fotogalerie (6)







Vy jste navštívili také českou ambasádu v Tel Avivu. Jak vás přivítal náš velvyslanec Martin Stropnický (ANO)?

Byl z nás nadšený. Přiznal, že nás ještě před pár měsíci vůbec neznal, a proto ho překvapilo, že jsme se dostali až tak daleko. Písnička, se kterou tady vystupujeme, se mu líbí. Bylo to hezky strávené odpoledne.

O skupině Lake Malawi Indie-popovou skupinu Lake Malawi vedle zpěváka Černého tvoří baskytarista Jeroným Šubrt, kytarista Pavel Palát a bubeník Antonín Hrabal. Kapela vznikla roku 2013 a už v roce 2014 zahrála jako předkapela na koncertě americké skupiny Thirty Seconds To Mars. Autorem hudby a textů je Černý, který byl dříve součástí sestavy Charlie Straight. Černý je držitelem čtyř hudebních cen Anděl, dvou cen Slavík a ocenění hudební stanice MTV za svou práci.

Možná si tento rozhovor čte někdo, kdo vaši písničku ještě neslyšel. Představte mu ji.

Je trochu z osmdesátých let a tanečnější. Inspirovali jsme se trochu kapelou The 1975. Je to jednoduchý příběh o tom, že slyšíte za stěnou nějaké zvuky, které vás lehce vyvedou z míry. Přítelkyně se vás ptá, jestli ty lidi znáte. A tak říkáte: „Ona je jenom kamarádka kamaráda.“

Je to poděkování všem lidem, kteří nás v životě představili někomu, kdo nás pak může posunout dál a sehraje v našem životě důležitou roli. Takže je to všem přátelům našich přátel a jejich přátelům. Je to nekonečný řetězec.

Jak vystoupení vypadá?

Zvolili jsme koncertnější taktiku. Nic nepřehráváme, nejsme herci. Je to koncert Lake Malawi, jenom s tím rozdílem, že hrajeme jednu písničku. Na pódiu jsou opět tři velké LED konstrukce a těším se na okamžik (tuto větu říká za sebe Albert Černý, pozn. red.), kdy na kameramana ukážu, aby šel za mnou, tím se otevře prostor celé haly a je to trochu jako záběr z filmu Bohemian Rhapsody.

Absolutně nepolitická písnička?

Ano. Naše hudba s politikou nesouvisí. Některé kapely mají tendenci tyhle věci spojovat, ale když se mi jejich hudba líbí, tak si ji poslechnu, ale politiku v tom nehledám.

Lake Malawi zkouší na sobotní velké finále. A našli si čas i na rozhovor. Všichni jsme už trochu unavení. Ale všichni jedeme dál! #TelAviv #Eurovision2019 pic.twitter.com/v8ONGgnJVL — Jirka Stefl (@jirkastefl) 15. května 2019

Je Eurovize v dnešní době jenom o hudbě? Anebo tam musí být ještě něco navíc? Musí tam u toho být show za každou cenu?

Váhali jsme, jestli se do Eurovize přihlásit. Pokládali jsme si otázku, jestli je Eurovize víc o hudbě, anebo o excentrických kostýmech. Když ale televizní přenos sleduje dvě stě milionů diváků z celého světa, tak považovat je za výstřední blázny je trochu moc. Je to stále Eurovision Song Contest. Věříme, že když se podaří dobrá písnička, tak to může dotáhnout daleko.

‚Rodiče se mnou měli svatou trpělivost,‘ vzpomíná hudebník Mikolas Josef, který uspěl v Eurovizi Číst článek

Minulý rok mi náš reprezentant, zpěvák Mikolas Josef říkal, že kamkoliv jde, tak se na něj lepí fanoušci. Máte to tak stejně?

Celý Tel Aviv žije Eurovizí. Vystupujících je celkem 41, proto je dost možné, že na ulici potkáte některé zpěváky nebo kapely. Ano, fanoušci na nás tady reagují velmi dobře.

Zastavují nás na ulici. Albert si šel pro jídlo a potkala ho nějaká německá běžkyně, jestli by si s ní mohl udělat selfie. Je to tady mnohem populárnější. Ta odezva přímo na místě je větší než třeba u nás v Česku.

Vraťme se ještě zpět k samotnému finále. Jaké si myslíte, že máte šance?

Vypadá to, že velmi dobré. Opět do toho dáme všechno, budeme se snažit, aby to bylo opravdu dobře zahrané – s úsměvem. Píše o nás i mezinárodní tisk. Třeba hudební časopis Billboard nás zařadil mezi 12 zemí, které letos můžou vyhrát Eurovizi. Držte nám palce.

Během toho, co jsme v Izraeli, dostávám zprávy od svých přátel i já. Kamarádka mi psala: „To je opravdu česká kapela? Zní to skvěle!“ Můžete mi potvrdit, že jste opravdu českou kapelou každý coulem?

Samozřejmě. Jsme z Třince, Brna a Uherského Hradiště.

Eurovize skončí v sobotu. Co vás potom čeká?

Chystáme se na hodně koncertů. Budeme hrát už 25. května v Třinci a o den později v Praze. Navíc začíná festivalová sezona.