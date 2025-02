‚Láme nám srdce, že úžasná Roberta Flacková zemřela.‘ Americké zpěvačce bylo 88 let

„Láme nám srdce, že úžasná Roberta Flacková dnes ráno, 24. února 2025, zemřela. Zemřela v klidu obklopena svou rodinou. Roberta překonávala hranice a rekordy,“ stojí v prohlášení zpěvaččiny mluvčí Elaine Schockové, kterou cituje magazín Variety.

Intimní pěvecký styl Flackové ze zpěvačky učinil jednu z nejúspěšnějších hudebních umělkyň 70. let minulého století a významnou interpretku ještě dlouho poté, píše AP. Flacková je podle listu The Guardian všeobecně považována za jednu z nevýznamnějších soulových a R&B hudebníků vůbec.

Zpěvačka stala hvězdou přes noc, když Clint Eastwood použil její píseň The First Time Ever I Saw Your Face jako soundtrack ve svém režijním debutu Zahrajte mi „MISTY“. Píseň se v roce 1972 dostala na první místo popového žebříčku Billboardu a získala cenu Grammy za nahrávku roku.

V roce 1973 Flacková obdržela stejnou cenu Grammy za hit Killing Me Softly With His Song a stala se tak prvním umělcem, který toto ocenění získal dva roky v řadě.

Flackovou, klasicky vzdělanou klavíristku, nejprve objevil koncem 60. let jazzový hudebník Les McCann, který později napsal, že „její hlas se dotýkal, naťukával, zachycoval a nakopával všechny emoce, které jsem kdy poznal“.

Flacková v roce 2022 oznámila, že trpí amyotrofickou laterální sklerózou (ALS), která je také známá jako Lou Gehrigova choroba, a že už nemůže zpívat.