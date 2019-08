Karlovarský orchestr se dočká zázemí. Město chce v atriu Císařských lázních vybudovat nový sál

Koncerty, divadelní představení nebo konference. To vše by mohl nabídnout nový sál, který má vzniknout v atriu Císařských lázní v Karlových Varech. Město má k dispozici studii pro jeho vybudování, kterou teď představí Karlovarskému kraji. Karlovy Vary 13:33 24. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Původní požadavek ze strany orchestru byl na 600 návštěvníků. Kvůli nutným opravám bude ale kapacita maximálně 380 osob | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Vedení města představilo na tiskové konferenci ověřovací studii návrhu multifunkčního sálu v Císařských lázních. Ten by měl být vestavěný do atria historické budovy a neměl by nijak zasahovat do původních konstrukcí, jak potvrdila primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Informace zjišťovala Ivana Sedláčková. Poslechněte si záznam z vysílání

„Ověřovací studie ukázala, že bez zásahu do budovy jsme schopni takový sál realizovat. Požadavek města byl, aby sál nebyl pouze pro symfonický orchestr, ale byl svým způsobem multifunkční.“

Nový návrh už předběžně odsouhlasili i odborníci z památkové ochrany, kteří v minulosti zamítli několik konceptů na vybudování sálu. A to právě z důvodů, že by úpravy zasáhly do prostor bývalých lázeňských koupelen, které patří mezi důležité historické prvky lázeňské budovy.

Konec stěhování?

Původní požadavek ze strany Karlovarského symfonického orchestru byl zhruba 600 návštěvníků. Kvůli nutným úpravám by nový sál ale nabídl kapacitu nižší, a to pro 300 až 380 osob. Nicméně, i tento návrh počítá s požadovanými prostory právě pro symfoniky.

Relaxační centrum a atrakce za 130 milionů. Hotel Thermal vybral partnera, který bude provozovat bazén Číst článek

Vzniknout by tu měly zkušebny nebo šatny. Profesionální hudebníci by tak konečně získali nejen stálou scénu, ale i stálé zázemí. Na koncertech se totiž stěhují a hrají střídavě v Lázních III u Mlýnské kolonády, v Grandhotelu Pupp nebo v sále Národního domu v centru města.

Zahájit ještě letos

Radnice má v současné době k dispozici jen odhad nákladů. Podle primátorky náklady na výstavbu sálu nepřesáhnou 100 milionů korun. Což je oproti původnímu návrhu úspora zhruba 50 milionů korun. Karlovy Vary se na rekonstrukci Císařských lázní podílejí právě výstavbou sálu.

Celou obnovu ale řídí Karlovarský kraj, který je vlastníkem objektu. Ten už má potvrzenou i státní dotaci ve výši čtvrt milionu korun. „Karlovarský kraj obdržel rozhodnutí od ministerstva kultury a obdrží na rekonstrukci lázní částku 250 milionů korun,“ řekla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová

Celkové náklady na rekonstrukci Císařských lázní budou vyšší než půl miliardy korun. Jejich obnovu chce kraj zahájit ještě v letošním roce.