Legendární kapela Sex Pistols zahraje na Rock for People. Festival přivítá také Linkin Park a Slipknot

Poslední ohlášenou hvězdou festivalu Rock for People, který se uskuteční od 11. do 15. června v hradeckém Parku 360, jsou legendární Sex Pistols. Britská punková kapela se tak zařadila vedle Linkin Park, Slipknot, Avenged Sevenfold a Guns N' Roses k nejslavnějším vystupujícím na jubilejním 30. ročníku. Další kapely budou zveřejněny v novém roce, sdělila za pořadatele informovala Anna Vašátková. Hradec Králové 21:44 25. prosince 2024

„Troufám si říci, že lineup, který se nám podařil sestavit na následující ročník, je opravdu výjimečný. Laťka festivalu se opět zvedá a my zaznamenáváme obrovský zájem o vstupenky, který jsme dosud nezažili,“ uvedl ředitel festivalu Michal Thomes.

„Zvětšujeme areál, posouváme hlavní scénu dál a současně posilujeme sanitární infrastrukturu Parku 360 i další služby, abychom zachovali komfort, na který jsou návštěvníci zvyklí. Zdá se ale, že i tak se bohužel nedostane na všechny zájemce. Už nyní, půl roku před akcí, je vyprodáno přes 85 procent kapacity celofestivalových vstupenek,“ dodal.

Kapela Sex Pistols v polovině srpna slavila v Londýně návrat na pódia po šestnácti letech, a to bez svého zpěváka Johna Lydona alias Johnnyho Rottena.

Šťastné a veselé Vánoce přeje Rock for People tým, který se už teď nemůže dočkat potkání s vámi na jubilejním 30. ročníku #RockforPeople2025!



️ Máme POSLEDNÍCH 15 % celofestivalových vstupenek ▶️ https://t.co/rwbnehGylg.#jeduRFP #rockforpeople pic.twitter.com/7pH6d1LuMQ — Rock for People (@rockforpeople) December 24, 2024

Tři původní členové vlivné skupiny s novým zpěvákem odehráli všechny písně z kultovního alba Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, které obsahuje hity God Save the Queen a Anarchy in the UK. Vystoupili 68letý kytarista Steve Jones, stejně starý bubeník Paul Cook, 67letý baskytarista Glen Matlock a 40letý zpěvák Frank Carter, který ještě nebyl na světě, když album Never Mind The Bollocks v roce 1977 vyšlo.

Sex Pistols dorazí do České republiky v příštím roce za svoji kariéru podruhé. První koncert zde kapela odehrála v roce 1996 za doprovodu tuzemských punkerů E!E.

Návštěvníci Rock for People se kromě hlavních hvězd mohou těšit například na Biffy Clyro, Fontaines D.C., Awolnation, Kneecap, Jerryho Cantrella, Skillet, IDLES nebo In Flames. Tuzemskou scénu prozatím zastupují v programu Ewa Farna nebo Horkýže Slíže. Více informaci se nachází na webu festivalu.

Letošní Rock for People nabídl v Parku 360 v prostorách letiště v Hradci Králové ve čtyřech dnech na osmi pódiích hudební hvězdy v čele s The Offspring, Bring Me The Horizon, The Prodigy nebo Avril Lavignovou. Na festival zavítala i hollywoodská hvězda Keanu Reeves s kapelou Dogstar, kde hraje na baskytaru. Festival podle pořadatelů navštívilo přibližně 40 000 návštěvníků.