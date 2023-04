Velkou show pro tisíce lidí dokázala přenést do klubů. Lenny představuje aktuální desku i známé hity

Menší prostory, ale stejně velká show. Zpěvačka Lenny je stálicí českého hudebního éteru. Za svou aktuální desku Heartbreak Culture vyhrála v sobotu i hudební Cenu Anděl. Její třetí studiové album představila už loni v listopadu na svém největším koncertu v pražském O2 universum. Teď s ním dobývá klubové turné. Recenze Praha 12:37 16. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvačka Lenny je stálicí českého hudebního éteru (archivní foto) | Foto: Tony Košař

Velké ohňové efekty si Lenny do klubů z pochopitelných důvodů vzít nemůže. Ovšem neodolatelný šarm a propracovanou hudbu ano. Osvědčila se jí nejen spolupráce s hudebním producentem a kytaristou Ondřejem Fiedlerem, ale i s dechovým doprovodem. I ten přidává koncertu na dravosti.

Své klubové koncerty Lenny startuje svižným setem písní All My Love (z roku 2013), Enemy, Bones. A následně v mixu přechází do písně Animal z aktuální desky.

Lenny je jedna z mála tuzemských interpretek, které se podařilo navázat kontakt i se zahraničními producenty. Jedním z těch nejvýraznějších je i Mike Shinoda, americký hudebník a především klávesista a kytarista z kapely Linkin Park. Na koncertech proto nesmí chybět píseň Lithium.

„Teď tady na vás zůstanu sama.“ Někdy ale žádný jiný doprovod – než ten svůj, klavírní – Lenny nepotřebuje. I tak intimní koncert dokáže zvládnout.

Co se devětadvacetileté zpěvačce rozhodně nedá odepřít, je kontakt s publikem. Ať si na jejím koncertě stoupne fanoušek kamkoliv, pokaždé má pocit, že právě – a jenom – s ním Lenny zpívá.

Píseň ze seriálu Přátelé

Už tradiční součástí jejích koncertů je i cover píseň. Zatímco na letních festivalech vsází na hravou píseň kapely MGMT – Kids, pro klubové koncerty si vybrala dravou hitovku Foo Fighters - The Pretender. Je skvělé poslouchat na chvíli jiný, skvělý, hlas, než ten, který známe z originálu. A právě s Foo Fighters by si Lenny chtěla jednou zazpívat, jak se před pár měsíci svěřila v rozhovoru pro Radiožurnál.

O velký závěr koncertu v Plzni se postarala píseň Hell.o, se kterou Lenny prorazila nejen v rádiích tuzemských, ale i v těch italských. Pravda, byla to poslední píseň, kterou Lenny na vystoupení zpívala. Do dlouhého potlesku si ještě nechala od zvukaře pustit píseň I'll Be There for You. Ten, kdo zná úvodní píseň seriálu Přátelé, tak si na koncertu pochopitelně i čtyřikrát zatleskal.

Už při oznámení turné zpěvačka avizovala, že si po koncertu chce s fanoušky popovídat. A to také plní.

A zatímco v jejím kalendáři na webu už zbývá v rámci klubového turné jediná zastávka, tak asi nebude překvapením, když už za několik týdnů odstartuje šňůru v rámci letních koncertů.