Do pražské O2 arény míří Lewis Capaldi. Britský zpěvák proslul písní Someone You Loved nebo Fade

Obal LP desky Capaldiho s názvem Forget Me | Zdroj: Universal Music

Emotivní hymna o rozchodu a nejsmutnější píseň roku. Skladbou Someone You Loved se Lewis Capladi dostal do povědomí posluchačů z celého světa. Skotský zpěvák a textař disponuje zvláštním druhem talentu, díky kterému jsou jeho písně přímočaré a pro fanoušky uvěřitelné.

„Píseň Someone You Loved jsem psal přes půl roku. Lidé si často myslí, že ty největší hity vznikají jedním, rychlým nápadem, který přijde z ničeho nic. A já s tím z celého srdce nesouhlasím. Na opravdu dobrou melodii potřebuji hodiny a hodiny u piana a někdy ani to nestačí. Dobrá píseň prostě potřebuje svůj čas,“ říká o své tvorbě Capaldi.

Hudební kariéra Lewise Calapldiho ale nezačala v nahrávacím studiu, ale v hospodách, kde zpíval už od svých devíti let. A pokračovala s mobilem v ruce. Právě na chytrý telefon začal nahrávat své první písně. Díky tomu si ho taky všimlo hudební vydavatelství a podepsalo s ním smlouvu.

V roce 2019 vydal debutové album Divinely Uninspired to a Hellish Extent a svými autorskými písněmi doslova uchvátil planetu. Album se udrželo deset týdnů na vrcholu UK Albums Chart. Ve Spojeném království se pak stalo nejprodávanějším albem roku 2019 a 2020.

Nominace na Grammy

Rok 2020 mu přinesl nominaci na Grammy za nejlepší song a zároveň získal cenu Brit Awards za objev roku a nejlepší singl.

Když odbočíme od hudby do soukromí, tak mluvíme o vegetariánovi, který miluje zvířata a dává přednost psům před kočkami. Je posedlý slunečními brýlemi, které nosí, sbírá a dostává je i od fanoušků. Prohlašuje o sobě, že je vlastně líný a rozhodně si ze sebe umí dělat legraci.

Říká se, že hlas Lewise Capaldiho v kombinaci s jeho emotivními písněmi se nedá zapomenout. V Česku ho fanoušci slyšeli zatím dvakrát - poprvé na festivalu Colours of Ostrava před třemi lety a následně své hity přivezl i do pražského SaSaZu, tedy do klubu pro pár nižších stovek lidí.

Tentokrát ale vyprodal 18 tisícovou libeňskou O2 arénu a v pátek večer v ní představí i nové písně z desky Broken by Desire to Be Heavenly Sent, která vyjde v květnu.