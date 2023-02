O2 arenu by ‚uřval‘ klidně i bez mikrofonu. V Praze vystoupil skotský zpěvák Lewis Capaldi

Mohlo by se zdát, že největší aréna v Česku by mohla být na Capaldiho moc velké sousto. Ostatně je to zpěvák, který má na kontě pár písní. Jeho neotřelý skotský humor, někdy i velmi vulgární, ale čas vyplnil a zaplněnou halu uspokojil od začátku až do konce.

Sedmdesátiminutový večer otevřela po dlouhém intru nová píseň Forget Me. Protože se už nějaký čas prohání tuzemských rozhlasovým éterem, ale i stravovacími službami, nebylo pro fanoušky složité si ji zazpívat.

Někteří na svých sedadlech našli i modré papíry, přes které měli svítit světlem ze svého telefonu. Hala se tak na první píseň nasvítila do modré barvy.

Lewis Capaldi se na pódiu hned po prvním setu procházel s naprosto kamennou tváří. Své věrné fanoušky pozdravil ze všech stran. I přes jeho zamračený výraz se dočkal obrovského potlesku.

„Chtěl bych být šťastný, ale dneska večer jsme tady proto, abychom byli smutní,“ zvolal Capaldi hned potom, co se publika zeptal, kdo na koncert dorazil se svoji drahou polovičkou a kdo sám. Koncert byl věnován především té druhé části fanoušků.

Do Česka se vrátil Lewis Capaldi. V @o2arenapraha jako první zazpíval píseň z nové desky Forgot Me. @Radiozurnal1 @iROZHLAScz pic.twitter.com/rZiLLoBJe3 — Jirka Stefl (@jirkastefl) February 17, 2023

Svým hlubokým a velmi zřetelným a zvučným hlasem by dokázal „ukřičet“ celou O2 arenu klidně i bez aparatury. A zatímco někteří jiní interpreti potřebují častou pomoc vokalistů, například Enrique Iglesias, tak Lewis Capaldi dokáže celý koncert odtáhnout klidně sám.

„Ticho, nechte mě tu píseň dokončit!“ Slovo ticho je ovšem v překladu tím slušným. Fanoušky se snažil umravnit, když tleskali ještě před závěrem některých písní. A tím opět celé publikum pobavil.

Nová deska v květnu

Písně skotského zpěváka si přišli poslechnout nejen Češi. Na place byla i italská vlajka, ovšem převládali vlajky Skotska.

Na koncertu proloženým humornými groteskami, které Capaldimu jdou, zazněly i hity jako Before You Go, Hold Me While You Wait nebo Bruises. Všechny zmíněné skladby vyšly na jeho debutové desce Divinely Uninspired to a Hellish Extent z roku 2019.

Na druhou v pořadí si ale posluchači musí ještě pár měsíců počkat. Broken by Desire to Be Heavenly Sent vyjde v květnu. Už teď ale Capaldi navnadil fanoušky novými singly.

Novou deskou byla inspirována i videoprojekce, ve které nejčastěji vycházely schody z vody. Schody, které by ho jednou mohly vzít do nebe.

Na ten úplně největší hit, díky kterému se o něm na přelomu let 2018 a 2019 dozvěděl celý svět, si ale fanoušci samozřejmě museli počkat až na úplný závěr. Rozchodová hymna a nejsmutnější píseň roku Someone You Loved zazněla v několikaminutové verzi.

„Jeho písně mám opravdu ráda, a koncert se mi moc líbil, ale asi si jeho skladby užiju víc sama doma než s tolika fanoušky,“ svěřila se Radiožurnálu po koncertu jedna z divaček.

Žádaný zpěvák Lewis Capaldi teď se svým evropským turné zamíří do konce února do Amsterdamu nebo Frankfurtu. V březnu pak vystoupí na koncertech v USA a Kanadě, které jsou už teď vyprodané.