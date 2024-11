Fanoušci Linkin Park se dočkali. S novou deskou a Armstrongovou v sestavě vystoupí na Rock for People

Dlouhé čekání fanoušků skupiny Linkin Park je u konce. Američtí rockeři v nové sestavě a s novou deskou, kterou vydají v pátek, vystoupí v Česku. Příští rok v červnu dorazí na královéhradecký festival Rock for People. Praha 14:33 14. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapela Linkin Park se zpěvačkou Emily Armstrongovou | Foto: Timothy Norris | Zdroj: Getty Images via AFP / Profimedia

Snažíme se navázat tam, kde jsme skončili, ale zároveň chceme, aby skupina měla nový zvuk. Přesně s tímhle Linkin Park přicházejí na nové desce a s novou zpěvačkou. Osmatřicetiletá rodačka z Kalifornie Emily Armstrongová se o hlavní vokály dělí s Mikem Shinodou, který kapelu v roce 1996 založil.

„Když jsem slyšel její hlas, tak to bylo vůbec poprvé, co má hlava dokázala přijmout někoho, kdo by se hodil do skupiny Linkin Park. A najednou jsme tady, všechno je tak reálné a velké,“ říká v podcastu Linky Park hudebník Mike Shinoda.

Nová deska s názvem From Zero, v překladu Od nuly, odkazuje na vůbec první název skupiny Xero. Na jedenácti nových písních Linky Park experimentují, ale zároveň si zachovávají svůj charakteristický styl.

V nové sestavě se známými hity se Linkin Park hned po zářijovém comebacku vydali na celosvětové turné. Po několika zastávkách v Evropě se do konce roku zastaví ještě v Brazílii.

Následovat bude letní turné po hudebních festivalech. Americká formace nevynechá ani Českou republiku. Zahraje na jednom z nejprestižnějších festivalů u nás – Rock for People. Pořadatelé tak očekávají obrovský zájem fanoušků.

Zároveň ale uklidňují, že na větší návštěvnost jsou připraveni. Královéhradecký festivalový park si totiž kapacitně otestovali během letošních koncertů Eda Sheerana.

Představitelé moderního rocku

Skupina, která kombinuje rock a rap, byla komerčně nejúspěšnější na přelomu tisíciletí, a to i díky vokálu Chestera Benningtona. Ten ale v 41 letech v roce 2017 spáchal sebevraždu. Do té doby Linkin Park prodali miliony desek po celém světě a získali dvě ceny Grammy.

Mezi nejvýznamnější desky skupiny patří Hybrid Theory (2000), které se stalo jedním z nejprodávanějších alb 21. století a přineslo hity jako In the End, Crawling a One Step Closer.

Tento počin kapelu katapultoval na vrchol hudební scény a získal jí širokou fanouškovskou základnu po celém světě. Jejich druhé album Meteora (2003) pokračovalo v tomto úspěchu a nabídlo další nezapomenutelné skladby jako Numb, Faint a Somewhere I Belong.

Kapela také experimentovala s různými hudebními styly, což bylo patrné na albu Minutes to Midnight (2007), které přineslo hity What I’ve Done a Bleed It Out. V průběhu let se Linkin Park etablovali jako jedni z nejvlivnějších představitelů moderního rocku.