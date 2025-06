Linkin Park s novou zpěvačkou vystoupili na Rock for People. Nejdražší kapela v historii se vyplatila

Linkin Park vystoupili na festivalu Rock for People s novou zpěvačkou Emily Armstrongovou a potvrdili, že jejich comeback není jen nostalgickým gestem. Večer nabídl pohled na novou éru kapely, která stojí na jistotě i ochotě posouvat se dál. Od zpravodaje z místa Hradec Králové 9:30 15. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Linkin Park vystoupili před davem desítek tisíc fanoušků (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Koncert na královéhradeckém letišti byl zdaleka největší a také nejdražší produkcí v historii festivalu. Už z davu desítek tisíc fanoušků bylo zřejmé, že návrat Linkin Park je pro české publikum zásadní událostí.

Kapela během devadesátiminutového setu odehrála výběr z celé kariéry – a přidala i materiál z nové desky From Zero.

Z úvodního Somewhere I Belong se přecházelo do tvrdších skladeb jako Lying From You a From the Inside.

Realita předčila očekávání

V novinkách jako The Emptiness Machine, Two Faced nebo Up From the Bottom, při které Emily Armstrong hrála na kytaru, bylo znát, že nová zpěvačka není náhradou za Chestera Benningtona, ale rovnocennou součástí nové sestavy.

Mike Shinoda fanouškům poděkoval za obrovskou podporu, kterou skupině projevili po loňském comebacku.

„Myslel jsem, že to bude zvláštní, trochu jsem se obával, ale realita předčila očekávání. Emily má obrovský hlas a skvělou energii,“ řekl po koncertě fanoušek Petr z Týniště nad Orlicí. Emily spolu s Mikem Shinodou vytvořila na pódiu funkční dvojici.

„Chestera nikdo nenahradí, ale tohle dává smysl. Emily funguje skvěle a dává tomu vlastní výraz,“ shrnul dojmy fanoušek Marian z Bratislavy. Právě přijetí publika naznačilo, že kapela se s novou fází trefila správným směrem.

Festivalový ředitel Michal Thomes potvrdil, že šlo o historicky nejdražší booking Rock for People. Vzhledem k produkci – světla, lasery, víceúrovňové pódium – a síle odezvy publika se ale investice zjevně vyplatila.