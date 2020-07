Koncert, který se zapsal do dějin. Před 35 lety vystoupila kapela Queen na Live Aid v Londýně

Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, We Will Rock You. To jsou jen tři z nejznámějších hitů britské rockové kapely Queen, které přesně před 35 lety zazněly na mezinárodním koncertu Live Aid. Charitativní vystoupení, kterého se zúčastnily i další hudební hvězdy jako David Bowie nebo U2, znamenalo pro uskupení v čele se zpěvákem Freddiem Mercurym návrat na výsluní. Frontman ale o šest let později podlehl komplikacím způsobeným nemocí AIDS.

Londýn 17:14 13. července 2020