Konec drobných v klobouku. Londýn se stal prvním městem, kde můžete umělcům přispět kartou

Jdete po ulici, chcete přispět někomu, kdo třeba úžasně hraje na kytaru, a nemáte právě v kapse drobné? Londýn se stal prvním městem na světě, kde je možné pouličním umělcům přispět prostřednictvím platební karty. Právě před týdnem začala londýnská radnice rozdávat umělcům platební terminály. Starosta Sadiq Khan věří, že tento revoluční krok Londýnu pomůže udržet si status hlavního evropského města hudby. OD STÁLÉHO ZPRAVODAJE Londýn 10:10 10. června 2018

„Nemusíte platit, stačí, když budete poslouchat moji píseň,“ zpívá Charlotte s kytarou na nábřeží Temže. Hudba, především hraná na ulicích a v metru, je jejím hlavním zdrojem příjmu.

O tom, jak to funguje v praxi natáčel zahraniční zpravodaj Jaromír Marek

„Doufám, že přibyde lidí, kteří nám přispějí. Teď vám řada kolemjdoucích řekne: ‚Nemám drobné!‘“ Charlota se hraním v londýnských ulicích živí už tři a půl roku. Za tu dobu prý na vlastní kůži pocítila, že víc a víc lidí u sebe nenosí peníze. Nebo to alespoň tvrdí.

„Já sama se sebou často peníze nemám. Doba se mění a toto je odpověď,“ říká Charlot. I další kytaristka, která stojí kousek dál po proudu řeky, možnost platit kartou vítá.

„Lidi vám často řeknou, je to skvělé, ale naneštěstí nemám u sebe žádnou hotovost. Ale kdybych měl, dám vám všechny peníze. Fajn, může se to stát. Ale nejméně v polovině případů je to jen zdvořilá výmluva, aby vám nemuseli lidé zaplatit. Teď mám čtečku karet. Když ji lidé vidí, smějí se. Ale je to i důkaz toho, že i pouliční hudebníci jsou prostě profese. A kdo chce, může přispět,“ říká Margaret.

Jednoduché platební terminály začala před týdnem rozdávat zdarma londýnská radnice. Kdo má zájem přispět, nemusí teď hledat po kapsách drobné. Přiloží ke čtečce svoji platební kartu a je to.

Samotná radnice stanovila výši jednorázového příspěvku na dvě libry, tedy necelých 60 korun. Pouliční umělci v Londýně nemusí mít žádné zvláštní povolení. Kdo chce ale hrát přímo v metru, ten musí mít licenci. Nově k ní dostane i čtečku platebních karet.