Koncert už i s tancem. Chinaski otevřou letní scénu Lucerna Music Baru se stojícím publikem

Vystoupení kapely Chinaski, která 15. června zahájí letní scénu Lucerna Music Baru v Ledárnách Braník, by již mělo být také pro stojící publikum. Od pondělí 14. června začnou platit další rozvolnění protipandemických opatření pro kulturu, které umožní, aby v případě venkovních koncertů židle v hledišti nahradili stojící nebo tančící diváci. Praha 16:28 11. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koncerty by měly být již i pro stojící publikum (ilustrační foto) | Foto: Eva Plevier | Zdroj: Reuters

„Asi budeme první, kdo využijí uvolnění v kultuře, to znamená, že už v úterý (15. června) budeme mít koncert na stání,“ řekl v rozhovoru s ČTK majitel Lucerna Music Baru Michal Filip.

Vystoupení Chinaski je vyprodané, další koncert oblíbená kapela nabídne o den později. Kapacita areálu a bezpečnostní a hygienická pravidla budou přizpůsobeny aktuálním opatřením ministerstva zdravotnictví.

Od 8. června se může zvýšit počet diváků na kulturních akcích na 1000 uvnitř a 2000 venku. Podmínky testování v kultuře vláda sjednotila s restauracemi a na kulturních akcích je možné otevřít občerstvení formou bufetu nebo bufetu s obsluhou.

V areálu Ledáren Braník nyní finišují poslední terénní úpravy a v sobotu začne stavba koncertní a relaxační zóny. O akci pořadatelé hovoří jako o festivalu, i když zde do září každý den vystoupí pouze jedna kapela. „Ono to vypadá jako festival, v areálu jsou odpočinkové zóny a možnost občerstvení, ale není možnost na místě přespat nebo cokoliv konzumovat v hledišti,“ podotkl Filip.

Do září zde vystoupí J.A.R., Mig 21, Ben Cristovao, Pražský výběr, Monkey Business, David Koller, Mirai, Paulie Garand a další. V pátek 25. června se uskuteční speciální open air hojně navštěvované 80's & 90's video party dýdžeje Jirky Neumanna. Další koncerty pořadatelé stále přidávají. Více informací se nachází na webu.

Letní scéna Lucerna Music Baru se letos z holešovického Výstaviště přesune do nového areálu v pražském Braníku. „Měnit místo jsme ho nechtěli, loni jsme na Výstavišti byli spokojeni a už v prosinci jsme byli připraveni k podepsání smlouvy, ale nebyla politická vůle to udělat. Vlastníkovi Výstaviště vadilo tolik akcí najednou, které mohou produkovat hluk. Ledárny nás zaujaly hlavně tím, že jsme tam sami a vyhneme se souběhu akcí na Výstavišti,“ sdělil Filip.

Vzhledem k tomu, že vzhledem k pandemické situaci není možná účast zahraničních kapel, organizátoři považují akci za „jakýsi návrat ke kořenům klubu“. „Byla by škoda to nezopakovat, který z hudebních klubů má svoji letní scénu? Loni se nám potvrdilo, že to byl dobrý kalkul. Návštěvnost byla pěkná, i když konec akce v září trochu ovlivnila nastupující druhá vlna pandemie. Rozhodně to byl úspěch a hned jsme začali chystat další ročník,“ uvedl Filip. „Příští rok už počítám s mezinárodní scénou,“ dodal.

Lucerna Music Bar má za sebou nejdelší přestávku ve své historii. V průběhu protipandemických opatření se zde konalo pouze několik streamovaných akcí. „Sezonu v klubu zahájíme v září, kdy už plánujeme běžný program,“ sdělil majitel Filip.

Loni v přírodním areálu na Výstavišti v pražských Holešovicích otevřela sérii koncertů Lucerna Music Bar Open Air kapela J.A.R. Festivalový areál, který vznikl na louce za Křižíkovými pavilony v lesoparkové části Výstaviště, na úvod vyprodala tisícovka povolených návštěvníků. Koncerty v přírodní lokalitě s festivalovou vesničkou a odpočinkovými zónami se na Výstavišti konaly během letních měsíců.