Jejich hity si zpívalo několik generací. Lucie se vrátila na pódia a po 16 letech vydala novou desku

Jedno ženské jméno, za kterým hledejte čtyři jména mužská - to je rébus, za kterým se skrývá hudební skupina Lucie. Kapela, která se úspěšně pohybuje v českém éteru už tři desítky let. David Koller, Robert Kodym, Michal Dvořák a P.B.CH. složili hity, které si zpívalo hned několik generací. Co je za jejich úspěchem - na to se pokoušeli v průběhu let odpovídat častokrát i oni sami...

„Já myslím, že se snažíme, abychom se sami sebou nepřejedli,“ odpověděl v rozhovoru pro Český rozhlas v roce 1998 hudebník kapely David Koller na otázku, čím si vysvětluje obrovský a trvalý úspěch skupiny Lucie.

Hodnotit z vlastních zkušeností tehdy už mohl, protože kapela za sebou měla deset let od prvního společného koncertu. A v rozhovoru tehdy taky vzpomínal, jak vznikl první velký hit skupiny Lucie - Šrouby do hlavy. Písničku napřed nazpíval Michal Penk, David Koller vzápětí po něm. A s výhradami.

„Já jsem říkal, že ne, že to není žádná písnička pro mě. Že nechci dělat žádný pop. Ale nicméně jsem došel na Letnou do jejich tehdejšího studia, nazpíval jsem to s určitým sebezapřením. Ale vlastně u toho mikrofonu to nejde, tam do toho člověk vždycky musí jít nějak naplno. Asi jsem to nazpíval dobře, protože se mi to od té chvíle líbilo taky,“ dodal tehdy Koller.

Hudební publicista Ondřej Konrád považuje za nejlepší období kapely polovinu 90. let. Lucie tehdy vydala album Černý kočky mokrý žáby...

Úspěch Lucie vysvětluje šťastnou souhrou několika věcí: „Produkoval to Ivan Král. Do značné míry vznikala ještě ve studiu, které tenkrát David Koller provozoval v tom slavném klubu Bunkr. To myslím byl ten vrchol,“ říká Konrád, podle nějž byla skupina velmi často považovaná za „holčičí kapelu“.

„Ale ono to tak úplně nebylo. Protože měli v sobě skutečně to rockové cítění, ale i nasazení. A mně se zdáli, že někdy jsou ty věci vysloveně hudebně velmi podařený. A čím dál tím lepší texty psal Robert. Ty byly opravdu vtipné a pěkné. Podařily se jim i dobré klipy. Já myslím, že to byla taková kombinace všeho možného, která podle mého dělá z Lucie skutečný fenomén 90. let,“ vysvětlil.

Dvořák: Jedna z nejpestřejších desek

Autor mnoha textů písní skupiny Lucie Robert Kodym si s kapelou nejvíc užil koncertování, jak přiznal v rozhovoru pro Radiožurnál v roce 1999.

„Myslím, že strašně dobrý je pocit té nehmatatelné energie, když je dobrý koncert a teď se tam něco násobí mezi těmi lidmi, co jsou pod pódiem, a námi, co jsme na pódiu. To se nedá popsat, to je hrozně silné. A většinou, když se to povede, tak to ještě tak dopadne, že do rána se nedá usnout. A je z toho dobrý pocit,“ řekl Kodym.

Na koncertní pódia se Lucie vrátila před pár týdny, krátce po té, co vydala nové album s názvem Evolucie. Už od jara se hrála v rádiích jejich úplně nová písnička.

Michal Dvořák je s novým albem spokojený, zhodnotil za Lucii v jednom z posledních rozhovorů.

„Je to myslím jedna z nejpestřejších desek. Shodli jsme se na tom s kluky, jak jsme to poslouchali. Protože do poslední chvíle jsme na tom pracovali, ve finále i lehce odděleně. Část skladeb se vlastně dokončovala v Americe. Různí producenti se zhostili dokončování různých skladeb. Některé se dokončovaly zase tady v různých studiích. Myslím si, že žánrově i výrazově asi i náladami je ta deska velmi pestrá,“ řekl pro Český rozhlas.

Část turné má Lucie za sebou, jeho další část je v plánu zase na podzim. Během listopadu zahraje třeba v Hradci Králové, Liberci, Ústí nad Labem nebo ve Zlíně.