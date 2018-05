Bude z ní hit, ale nedostane se mezi trvalky, říká hudební kritik Vlček k novému singlu Lucie

Česká kapela Lucie po 16 letech vydala nový singl z připravované desky Evolucie. Píseň s názvem Takhle tě mám rád vychází z dílny P.B.Ch., který společně s Robertem Kodymem složil i text. Server iROZHLAS.cz se zeptal hudebního publicisty Josefa Vlčka, co si o novince myslí. ANKETA Praha 15:02 4. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Co říkáte na novou písničku kapely Lucie?

Pro mě je to normální písnička, taková průměrná. Bude z ní asi hit, myslím si ale, že se nedostane mezi trvalky, které Lucie už má.

Zasáhne singl širší publikum, nebo jen fanoušky kapely?

Momentálně v českém éteru je strašně málo nových českých písniček, takže to zasáhne širší publikum.

Přišla Lucie s něčím novým, nebo zůstalo vše jak se říká při starém?

Proč by měla přijít s něčím novým? Lidé chtějí Lucii a nechtějí nějakou jinou novou kapelu. Oni chtějí to, co mají rádi a na co si zvykli. A to se Lucii povedlo.

Co můžou posluchači očekávat od nové desky?

Můžeme od toho čekat novou desku Lucie. Už to asi nebude mít to kouzlo jako v 90. letech, ale myslím, že to bude solidní deska. Přicházejí s novou deskou ve správný čas, je to přesně strategicky načasované.

Se svou novou deskou kapela Lucie vyrazí v listopadu na turné, kromě šesti českých koncertů odehraje dva i na Slovensku. Deska EvoLucie ale bude podle P.B.Ch. velmi pestrá. „Začínáme klasikou a končíme… Nechte se překvapit,“ uvedl pro Radiožurnál.