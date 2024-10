Novým zpěvákem Lucie bude Viktor Dyk. Skupina pracuje na novém albu, na příští rok chystá turné

Novým zpěvákem ve skupině Lucie bude Viktor Dyk. Nahradí Davida Kollera, který z kapely odešel letos v létě. Lucie v novém složení pracuje na novém albu Radost. Zároveň na příští rok připravuje turné ke 40 letům na hudební scéně. Video Praha 13:26 24. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvák Viktor Dyk na tiskové konferenci kapely Lucie, která jej představila jako svého nového zpěváka | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Viktor Dyk je 55letý zpěvák, skladatel a hudební producent. Hraje také v několika muzikálech. V minulosti spolupracoval například s Kamilem Střihavkou, skupinou J.A.R. nebo Monkey Bussines.

Možná vám to příjmení Dyk připomíná dalšího českého zpěváka Vojtu Dyka. Není to shoda jmen, jsou to bratranci.

Viktor Dyk bude pod značkou Lucie vystupovat po boku P.B.CH., Roberta Kodyma a Michala Dvořáka. K Lucii se nově přidá i bubeník Štěpán Smetáček.

V posledních týdnech se mluvilo i o dalších jménech zpěváků – o Václavu Noidu Bártovi nebo Michalu Penkovi, který s Lucií už v minulosti vystupoval.

Do poslední chvíle skupina nic nenaznačila. Měla ale měsíční zpoždění, protože nového člena chtěla původně oznámit už v září. Někteří fanoušci také na sociálních sítích psali, aby se po vzoru skupiny Linkin Park stala nově zpěvačkou v Lucii žena.

Lucie příští rok oslaví 40 let na scéně a jak jinak než hudbou. Za rok vyjedou její členové na velké oslavné turné, se kterým vystoupí v Praze, Brně, Ostravě, Plzni a Bratislavě. Do té doby by Lucie v novém složení měla vydávat singly z připravované desky, kterou už začala nahrávat.

Lucie je na české, respektive československé hudební scéně už od roku 1985. David Koller se k formaci Robert Kodym a P.B.CH. připojil o dva roky později. Po prvním singlu skupina vydala osm studiových desek.

Ale nešlo vždy jenom o davy fanoušků a různé hudební ceny. V historii skupiny je i mnoho změn v jejím složení a v roce 2005 také rozpad Lucie. Na pódia se Lucie vrátila až v roce 2013 a rovnou přinesla nový hit – Nejlepší, kterou znám.

David Koller poslední koncert s Lucií odehrál na v srpnu na hradě Bezděz. Žádné velké loučení se nekonalo. Skupina odehrála svůj tradiční koncert a z pohledu diváka se zdálo, že nepřinesl ani žádné emoce. Fanoušci si akorát hlasitě řekli o dva přídavky. Poté Koller velmi rychle zmizel z pódia.

Teď by se chtěl více věnovat svým sólovým projektům, takže z hudební scény rozhodně neodchází.