Dyk zapadl hudebně i lidsky. Máme z toho obrovskou radost, chválí si Dvořák z Lucie

Kapela Lucie se v hudební branži pohybuje 40 let. K výročí chystají členové příští rok turné. Nebude ale v klasické sestavě. Z té odešel bubeník a zpěvák David Koller. Kapela nyní představila nové spoluhráče. Zpěvákem bude Viktor Dyk ze souboru RockOpera, bubeníkem pak Štěpán Smetáček. „Viktor Dyk absolutně krásně zapadl jak hudebně, tak lidsky a máme z toho obrovskou radost," říká pro Radiožurnál Michal Dvořák, který v Lucii hraje na klávesy. Rozhovor Praha 16:07 24. října 2024

Jak to vypadá, když známá skupina hledá nového zpěváka za takovou personu, jakou je David Koller. Měli jste něco jako konkurz?

Rád bych upřesnil, že nehledáme náhradu za Davida Kollera. Hledáme našeho kolegu a člena skupiny, abychom spolu mohli dál fungovat a tvořit. Takže to srovnávání s Davidem asi není úplně ideální, protože David je jenom jeden, ale Viktor Dyk je také jenom jeden.

Pro organismus, jako je hudební skupina, je strašně důležité, aby si ti lidé sedli především lidsky, aby měli podobný názor na život, na hudbu a na tvorbu.

A zároveň samozřejmě aby tam byly nějaké hudební kvality, které zapadají do toho, co ta skupina za 40 let vlastně vytvořila.

A myslím, že Viktor Dyk je právě ten nejpovolanější, protože jsme spolu toho za těch 40 let dělali spoustu. Víme, do čeho jsme šli. Posledních šest neděl intenzivního zkoušení a nahrávání potvrdilo to, co jsme si mysleli nebo v co jsme doufali, že absolutně krásně zapadl jak hudebně, tak lidsky a máme z toho obrovskou radost.

Viktor Dyk je textař, skladatel, producent a multiinstrumentalista. Už něco pro Lucii napsal? Jak jde zkoušení? A bude i hrát?

Samozřejmě bude hrát na kytaru i na klávesy. Bude především zpívat s Robertem Kodymem, protože skupina Lucie má dva zpěvák, je nutno podotknout, protože Robert zpívá téměř polovinu repertoáru.

Se Štěpánem Smetáčkem už jsme také hráli. Hrál v Lucii jako bubeník v devadesátkách, tím pádem je to také krásný návrat. A máme z toho obrovskou radost. Štěpán je opět nejen skvělým bubeníkem, ale především skvělým člověkem.

Musím říct, že nálada ve studiu je za posledních šest neděl krásná. Vždycky, když se tvoří něco nového, tak je to asi pro všechny zúčastněné zajímavé. A doufáme, že to bude zajímavé potom i pro naše posluchače, fanoušky a diváky.

Když jste zmínil Roberta Kodyma, kdo bude tím frontmanem, nebo si to pánové rozdělí napůl?

Jak jsem řekl, skupina Lucie nikdy nerozdělovala, kdo je frontmanem. Jsme skupina čtyř lidí. Samozřejmě zpěváci jsou víc vidět a lidé to tak můžou vnímat. Ale Robert má spoustu sólových skladeb, stejně jako bude mít Viktor.

Ale myslím si, že to nejdůležitější nebo ten signifikantní výraz skupiny Lucie jsou dva zpěváci – Robert v těch nižších polohách, takovým tím krásným medovým barytonem - a v těch vyšších polohách ten druhý zpěvák.

Myslím, že jak tyto dva hlasy koexistují, jak ve skupině fungují vokály, tak to je pro Lucii signifikantní. A doufám, že tomu bude i nadále.

Chystáte turné ke 40 letům kapely. Bude to klasická Lucie, nebo spíš něco nového? A jak budou, jestli už víte, namixované nové písně a staré pecky?

Připravujeme novou desku s názvem Radost, vznikat bude až do konce roku, vlastně až k těm narozeninám, což by mělo být na podzim příštího roku. A zároveň ty skladby budeme uvolňovat po jedné. To znamená, tak jak je to dneska zvykem, že se nevydá celé CD, ale že budeme uvolňovat jednotlivé singly. A rádi bychom to zvládli do turné příštího roku.