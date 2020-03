Připojte se ke Koncertu pro jiné myšlenky. Lucie Výborná a její hosté vás naladí na pozitivní vlnu

Zapomeňte chvíli na zprávy a politiku, organizaci a home office. Uděláme si prostě party a budeme spolu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Lucie Výborná zve na Koncert pro jiné myšlenky

O půl sedmé se sejdeme a budeme si povídat

Lucie Výborná přivítá režiséra Jiřího Stracha a zeptá se ho třeba na to, jak vyprávět příběhy. Může to být hra pro celou rodinu, ale jaká jsou vlastně pravidla? Jaké příběhy rád poslouchá on a které ho bavily, když byl malý?

Živou hudbu zajistí zpěvák Michal Hrůza přímo ze zkušebny. Jeho muzikoterapie určitě každý strach, obavy i hrůzu rozpustí.

A samozřejmě vstup na tento koncert je volný :-) Naladit se může každý u svého rádia a nebo online. Těšíme se na vás!