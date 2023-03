Nejlepší částí Macklemorova nového alba jsou jeho hosté. Bude raper dál autorem dvou hitů?

Po bez mála šesti letech zvláštního a přinejmenším nedostatečně odůvodněného ticha vychází nová deska rappera Macklemora s názvem Ben. Jedna z nejvýraznějších tváří hudebního mainstreamu minulé dekády se před časem vytratila stejně rychle, jako pár let předtím přišla, a v očích fanoušků se díky téměř zlidovělým hitům Trift Shop a Can’t Hold Us stávala z Macklemora spíše vzpomínka. Nové album bude zřejmě posledním pokusem přesvědčit lidi o opaku. Recenze Praha 16:19 4. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Když pořadatelé festivalu Colours of Ostrava před pár měsíci oznámili, že jedním z letošních headlinerů bude rapper Macklemore, vyvolalo to vedle radosti věrných příznivců také četné pochyby.

Lidé nejčastěji debatovali o tom, proč festival, který je známý programovou kombinací svěžích neotřelých jmen, trendujících interpretů a hudebních legend, přichází zrovna s Macklemorem, jehož kariéra od roku 2017 jasně směřovala do škatulky krátce zářících hvězd se dvěma, třemi hity, které jim vystačí na celou kariéru.

Potom, co se kvůli „potřebě většího kreativního prostoru“, rozdělili s producentem Ryanem Lewisem, kterému na zádech stojí polovina Macklemorova úspěchu, to vypadalo, že se rapper v požadovaném prostoru trochu autorsky ztratil. Nutno dodat, že osobní život se třemi dětmi, kterým se člověk chce věnovat, je ušlechtilým a naprosto pochopitelným argumentem.

Album Ben bylo pod obrovským tlakem fanoušků i médií ještě předtím, než vůbec vyšlo. Téměř šestiletá pauza od posledního vydaného alba člověka přirozeně vede k poslechu s očekáváním něčeho velkolepého, převratného nebo šokujícího, co Macklemora vystřelí zpátky do čela popového pelotonu. Nic takového na desce nenajdeme.

Ti, co čekají starého Macklemora a nové Can't Hold Us nebo nový Trift Shop, budou pravděpodobně alespoň trochu zklamaní. Ti, co čekají žánrový posun a songwriterské dozrání, budou zklamaní asi ještě o něco víc.

Nevytrhne to ani občas překvapivě kvalitní textařský rukopis, který je snad jedinou rovinou, v níž se rapper od poslední desky nějak výrazně posunul. Kde ale Macklemore, byť možná zásluhou producenta Buda, se kterým na albu pracoval, trefil naprosto přesně a celé desce tím v poslední chvíli vytáhnul bledou hlavu z vany, je výběr umělců na featech.

Jedenáct z celkových patnácti písní je nazpívaných s hosty a ne těmi hvězdnými, jako jsme nedávno týden mohli vidět na nové desce Gorillaz. Macklemore s odvahou lovce talentů posluchačům představuje v podstatě úplně neznámé hudebníky a risk se mu vyplácí naplno.

Nebylo by nijak odvážné tvrdit, že jen poctiví objevitelé doporučených playlistů na Spotify věděli, že existují nějaký zpěvák Windser nebo zpěvačka Sarah Barthel. A oni nejen že existují, ale jejich hlasy Macklemorovi zajistily pravděpodobně nejlepší písně z celého alba.

Hlasová kombinace a produkce na míru upravená individuálním potřebám dokážou posluchače udržet v pozoru a díky stále aktuálnímu návratu ke zvuku a náladě hudby 80. let ala Harry Styles udržují i šanci, že může deska masově uspět. Písně, ve kterých je na to Macklemore sám, by tuto šanci neměly téměř určitě.

Sečteno, podtrženo, tím nejlepším na albu Ben jsou Macklemorovi hosté. Podepsaný je pod tím ale on. A to se v hudebním průmyslu počítá.