Madonna slaví 60. ‚Jsou i lepší zpevačky. Hvězdu z ní dělá humbuk kolem,‘ říká publicista

První velký hit Madonny - Holiday. Vyšel před 35 lety na jejím vůbec prvním albu s názvem Madonna. Cesta k němu ale nebyla vůbec jednoduchá. Z rodného Michiganu přišla do New Yorku s pouhými 35 dolary v kapse. „Jeden čas se živila jako tanečnice, jeden čas dokonce fotila lechtivé fotografie. Teprve potom začala zpívat, ale ne sólově – ve skupině. Teprve potom se propracovala k prvnímu ‚elpíčku‘,“ doplňuje hudební publicista Miloš Skalka pro Radiožurnál.

Už v polovině 80. let byla Madonna středem pozornosti nejen u hudebních fanoušků. Novou ikonu populární hudby totiž utvářely i provokativní módní doplňky ale i jedinečné koncerty.

„Tahle velká show je právě Madonna, protože když se podíváme na světovou hudební scénu, je na ní nepochybně spousta daleko lepších zpěvaček. Ale co dělá Madonnu Madonnou je právě ten obrovský humbuk kolem ní – sexuální dráždivost, marketing, reklama, spolupráce se špičkovými hudebními designéry, výtvarníky. Třeba Jean-Paul Gaultier pro ní navrhl dnes už ikonické podprsenkové trychtíře,“ říká Skalka.

Madona se českým fanouškům představila v roce 2015. Do Prahy tehdy přijela s albem Rebel Hearts. Taneční písničky královny popu znají posluchači po celém světě.

Madonna má na svém kontě několik desítek hudebních ocenění - ale i filmových. V roce 1996 získala zlatý globus za roli v muzikálu Evita.

Kvůli fotbalové kariéře jednoho ze svých synů se nedávno přestěhovala do portugalského Lisabonu. Právě tahle evropská metropole ji prý inspirovala k novému albu, které by mělo vyjít do konce roku.