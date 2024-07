Magistrát Brna se vložil do jednání o Janáčkovo muzeum. Cenné listiny ohrožuje vlhkost a plíseň

Brnu se zřejmě po desítkách let dohadů podaří zajistit důstojné muzeum skladatele Leoše Janáčka, od jehož narození letos uplynulo 170 let. Skladatele ve městě připomíná památník, který je ale ve špatném stavu. Vlhkost a plíseň ohrožuje i skladatelovy rukopisy zapsané na seznamu UNESCO. Magistrát se proto nedávno vložil do dlouholetých debat mezi vlastníky domu a provozovateli muzea, aby problém vyřešil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Brno se vložilo do hry o důstojné Janáčkovo muzeum, cenné listiny ohrožuje vlhkost a plíseň

„Teď jsme v UNESCOvém archivu Leoše Janáčka a slyšíte tady odvlhčovač, který musí běžet, abychom vůbec udrželi nějakou snesitelnou vlhkost a všechno nám zde nezplesnivělo,“ říká muzikolog Jiří Zahrádka z Moravského zemského muzea, který se stará se o Janáčkův archiv i památník ve dvou budovách.

Muzeum zvažovalo, že archiv kvůli tomuto stavu přestěhuje, ministerstvo kultury už na to loni vyčlenilo jeden milion korun. Stěhování cenných rukopisů ale zřejmě nebude nutné. Do řešení desítky let trvajících jednání o tom, komu bude památník patřit a kdo ho opraví, se vložila primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Janáčkova Jenůfa zazněla na jevišti opery v Chicagu. Pěvci nastudovali dílo v češtině a jen pro pět repríz Číst článek

„Nechci to zakřiknout, ale vypadá to, že se nám podařilo najít řešení. My jsme dlouhodobě jednali s biskupstvím, což je vlastník předmětné nemovitosti, o možnosti koupě té budovy. Ale ta jednání byla neúspěšná. Mně se v posledních měsících podařilo najít s panem biskupem společnou řeč,“ uvedla Vaňková.

Biskupství prostory pronajímá Moravskému zemskému muzeu, společně dohadují o to, kdo má dům opravit. Nakonec to zřejmě udělá Brno. Magistrát biskupství nabízí školní budovu v Jánské ulici v historickém centru města. Církev by tam školu provozovala.

Památník chce město získat pro sebe a společně s muzeem zajistit jeho opravy. Biskupství celou věc zatím víc nekomentuje. Snahy o vznik důstojného Janáčkova muzea optimisticky směřují k roku 2028, kdy uplyne sto let od skladatelova úmrtí a v plánu jsou velké oslavy.

Celou reportáž si můžete poslechnout v úvodu článku.