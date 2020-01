Kapela Mandrage zrušila turné, zahraje jen v pražském Foru Karlín. Frontman u toho nebude

Plzeňská popová kapela Mandrage zrušila kvůli osobním problémům zpěváka Víta Starého turné Dlouhej únor. Zahraje jen v sobotu v Praze, ale už bez svého frontmana. Skupina to ve středu oznámila na své facebookové stránce. Už při oznámení turné na začátku ledna kapela uváděla, že po turné kvůli problémům Starého přeruší na neurčenou dobu svou činnost. Praha 20:32 29. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skupina Mandrage s moderátorem Jakubem Kohákem (uprostřed) na hudebních cenách Žebřík v březnu 2019 | Foto: Ladislav Němec/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Z celého turné tak zůstane pouze koncert 1. února v pražském Foru Karlín, který měl být původně zahajovací akcí koncertní šňůry. Upozornil na to server iDNES.cz.

„Všichni jsme do poslední chvíle věřili tomu, že to zvládnem a že to bude fajn. Že odejdeme ze scény s čistým štítem a třeba se zas jednou, celí šťastní, vrátíme. Naše plány ovšem náhle vzaly za své,“ napsali členové kapely na facebooku.

„Víťa (Starý) s námi před dvěma dny opět prakticky přerušil komunikaci. V jedné z mála SMS zpráv, které nám poslal, stálo, že chce turné zrušit. A tak se nedá nic dělat,“ dodali. Lidé mohou online požádat o vrácení peněz za koupené lístky.

Na sobotním koncertu v Praze zastoupí Starého podle kapely jiní hudebníci. „Voláme našim kamarádům, zpěvákům, producentům, všem, které máme rádi, a zveme je, aby nám pomohli pochovat naši kapelu. Ukazuje se, že máme kolem sebe spoustu skvělých lidí, kteří nás přijdou podpořit - řada z nich i přes své původní sobotní plány - a kteří se uvolili takhle narychlo naučit naše písničky,“ napsala skupina.

Kapela se na sociální síti omluvila fanouškům za problémy a poděkovala všem příznivcům i hostům, kteří se zúčastní pražského koncertu.

„A děkujeme i Víťovi za všechno, nebejt tebe, tahle kapela by ani nevznikla a nikdo z nás by dneska nebyl takovej, jakej je. Třeba to vážně ještě může bejt dobrý. Myslíme na tebe,“ napsali ostatní členové skupiny.

Mandrage na hudební scéně působí od roku 2001, kdy se sešli první členové skupiny Starý a bubeník Matyáš Vorda. Plzeňská pětice na svých pozdějších albech podle hudebních publicistů nabízí vyzrálejší kytarový pop než na svém debutu, který vyšel pod názvem Přišli jsme si pro vaše děti v roce 2007.

V roce 2012 se jejich píseň Šrouby a matice stala nejhranější skladbou v popových rádiích. Na hudebních cenách Žebřík v roce 2014 Mandrage zvítězili v kategorii skupina roku a obsadili písní Siluety druhé místo v kategorii skladba roku.