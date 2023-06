Jsem furt stejný blázen a snílek, chtěl bych mít koncert ve Wembley, plánuje Marek Ztracený

Prý si chce dát pauzu a nějaký čas o něm neuslyšíme. Zpěvák Marek Ztracený ale předtím překvapil fanoušky a vyprodal své koncerty v pražském Edenu. „Každý koncert je jiný, nechci továrnu na dobré koncerty, dělám to srdcem,“ vypráví v rozhovoru s moderátorem Janem Pokorným jeden z nejúspěšnějších českých zpěváků, který v pražské O2 Areně snil o anglickém Wembley. Praha 21:51 20. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Je moc hezké dostat na stadion sto tisíc lidí, ale daleko důležitější je, aby odcházeli spokojení, říká Marek Ztracený | Foto: Agáta Faltová | Zdroj: Český rozhlas

Marku, jestli letos něco byla show, byl to váš koncert v pražském Edenu před pár dny. To vymýšlíte vy sám?

Ano. Nerad bych slízl všechnu smetanu, ale od myšlenky přes představu, program, mě to strašně baví a žiju tím. Mám takovou vlastnost, že si dokážu hodně věcí představovat, jsem empatický, to mě na tom hodně baví. S tím, jak je stage postavená, samozřejmě pomáhali jiní lidé, ale program, to je moje práce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Je hezké dostat na stadion sto tisíc lidí, ale důležitější je, aby odcházeli spokojení, říká zpěvák Marek Ztracený

Máte už po těch letech zkušeností s živými koncerty nějaký seznam prvků, které spolehlivě kdykoliv zafungují? Šuplíky, kam můžete sáhnout?

Takhle to neberu, každý koncert je jiný a nikdy není hotová celá osa koncertu. Vždycky se tam stane něco jiného. Chci jenom vědět, že se držím nějakých bodů, ale nechci to dělat, aby to byla továrna na dobré koncerty, dělám to srdcem.

Když jsem v Edenu viděl ten hashtag, kde byl název proslulého londýnského stadionu Wembley, co jsem to tam viděl? Chcete vyprodat Wembley?

Všiml jsem si, že to mezi lidmi vzbudilo zájem. Za prvé, cesta s fanoušky je neuvěřitelná a to, že skončila teď tady v Edenu, za to chci poděkovat, protože je to díky nim.

Je moc hezké dostat na stadion sto tisíc lidí, ale daleko důležitější je, aby odcházeli spokojení. A mám pocit, že to tak proběhlo. Na každém koncertě dáváme nějaký hashtag, třeba směr Forum Karlín, směr O2 Arena, v O2 Areně směr Eden.

‚Obvinění vůči Lindemannovi nás šokovala.‘ Universal přerušil spolupráci s kapelou Rammstein Číst článek

A teď se všichni ptali a všichni se smáli, když jsem tam něco takového dal. Začal jsem s muzikou v sedmi letech, když mi můj táta pustil na VHS koncert Queen ve Wembley...

A ta myšlenka mě začala čím dál tím víc bavit. Když třeba 50 tisíc Čechů jede fandit někam na fotbal do Londýna, proč by nemohli jet na koncert? A představa, že Česká republika obsadí Londýn, udá se koncert na nejslavnějším stadionu světa, kde hráli Queen, Led Zeppelin a Foo Fighters... Zní to šíleně, ale zajímavé je, že mi všichni píšou „Jedu, šetřím na letenky“.

Kdyby se ke mně tato informace dostala od někoho jiného, přijdu za svou manželkou a řeknu: Zlato, už roky jsme si plánovali, že pojedeme na výlet, tak pojedeme do Anglie. Možná to bude, možná ne. Možná to bude za tři roky, možná za pět, možná nikdy. Jenom chci, aby fanoušci věděli, že jsem furt stejný blázen a snílek a že nic není ztracený.

Do písní dávám svá životní témata. Je asi dobře, že to občas šokuje, míní zpěvačka Havelková Číst článek

Co tedy dál, bude teď pauza?

Jednoznačně. Když jsem oznamoval Eden, napsal jsem větu na instagram, že po tomto koncertě si dáme koncertní pauzu po 14 letech. Za půl hodiny byl konec kariéry v médiích, za další půl hodiny „zdravotní problémy“, vlastně se to celé tak trochu zvrtlo a rozjel se vlak, který nešel zastavit.

A je mi dlouhodobě dost jedno, co se o mně píše, ale nebylo mi to jedno v rámci vztahů s fanoušky.

Na koncertě jsem to řekl, nejedná se o nic dramatického, jsem si jistý, že to nikoho nebude šokovat a každý to pochopí.

Jedná se o to, že jsem si v jednu chvíli uvědomil, jak strašně to letí a že mému synovi je 12 a že zbývají tak tři roky života, co bude chtít být s tátou, že tam ještě budu hrát důležitou roli a že tento čas nejde vrátit. A já si ho chci užít. Tak jsem se rozhodl, že teď budu otec a manžel.